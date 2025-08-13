Rajasthan: सीकर में ACB की बड़ी कार्रवाई, समग्र शिक्षा के लेखाधिकारी और AEN का दलाल रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर ग्रामीण एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज की थी कि उसकी फर्म ने सीकर के देवास गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य किया था। इस कार्य की बकाया राशि 27 लाख रुपये को बिल पास करने की एवज में सहायक अभियंता खुमाराम ने 60 हजार रुपये और लेखाधिकारी रामचंद्र ने 45 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। परिवादी की शिकायत के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और योजना बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया।