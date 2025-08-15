Sikar: ‘सेल्वाराज’ पर 20 साल से जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप, चर्च में मिले लैपटॉप-डायरी और मोबाइल से हो सकता है बड़ा खुलासा

उन्होंने एफआईआर में आरोप लगाया है कि चर्च में चल रही बैठक के दौरान वहां एक पात्र में पानी भर रखा था और इसमें मूर्तियों को रखने पर वे डूब रही थीं जबकि एक धार्मिक निशान क्रॉस को पानी में रखने पर वह तैर रहा था। ऐसे में सेल्वाराज लोगों को बरगला रहा था कि भगवान तुम्हे कैसे बचाएंगे वे तो डूब गए तुम मूर्तियों को हटा दो। दीक्षित ने यह आरोप भी लगाया है कि कच्ची बस्ती में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवाने का लालच दे रहे थे।