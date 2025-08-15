Patrika LogoSwitch to English

Sikar: ‘सेल्वाराज’ पर 20 साल से जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप, चर्च में मिले लैपटॉप-डायरी और मोबाइल से हो सकता है बड़ा खुलासा

Rajasthan News: जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को बयान के लिए बुलाया गया था। चर्च से कुछ पुस्तकें, मोबाइल भी मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है।

सीकर

Akshita Deora

Aug 15, 2025

Play video
फोटो: पत्रिका

Sikar Religious Conversion Case: सीकर शहर के शांति नगर स्थित सेंट बरनावास चर्च में एक दिन पहले सामने आए कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस चर्च से मिली डायरियों, धार्मिक ग्रंथों के साथ ही अन्य दस्तावेजों को खंगाल रही है कि कहीं उनमें सीकर के कच्ची बस्ती और अन्य कॉलोनियों के लोगों के नाम, कॉन्टेक्ट नंबर या उनको कोई राशि देने का रिकॉर्ड है कि नहीं है।

पुलिस इस आशय से भी जांच कर रही है कि चर्च में एक साथ एक समय 14 लोग किस बात को लेकर बैठक कर रहे थे। इन 14 लोगों में कई इसाई धर्म के लोग अन्य जिलों और अन्य राज्यों से भी आए हुए थे। जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को बयान के लिए बुलाया गया था। चर्च से कुछ पुस्तकें, मोबाइल भी मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है।

इस मामले में हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक गौरव दीक्षित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि शांति नगर स्थित चर्च में सेल्वाराज उर्फ सेल्बुराज 12 अगस्त को आया था। दीक्षित ने बताया कि कच्ची बस्ती व दांतारामगढ़ क्षेत्र से आए व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया था कि चर्च में दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है।

डायरी में हैं कई राज

सूत्रों के अनुसार चर्च से जिन 14 लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें से एक व्यक्ति सेल्वाराज उर्फ सेल्बुराज की डायरी में कुछ रुपयों के लेनदेन की बातें भी लिखी हुई थी। पुलिस ने चर्च से लेपटॉप, धार्मिक ग्रंथ, सभी संदिग्ध लोगों की डायरियां आदि जब्त करके लेकर गई थी। सभी के मोबाइल भी पुलिस ने लिए थे ताकि कॉल रिकॉर्ड, ऑडियो, वीडियो व किन-किन को फोन किए जा रहे थे, इसकी जानकारी जुटा रही है। पुलिस लेपटॉप में मिले वीडियो, लिखे गए शब्दों, ऑडियो सहित अन्य चीजों की जांच कर रही है।

आरोप: धर्म परिवर्तन से परेशान महिला ने आत्महत्या की थी

हिंदू जागरण मंच के संयोजक गौरव दीक्षित ने एफआईआर में यह आरोप भी लगाया है कि सेल्वाराज उर्फ सेल्बुराज 20 साल से जबरन धर्म परिवर्तन में लगा हुआ है। उनका आरोप है कि उसने अलवर के तिजारा खैरथल में अध्यापक बनकर एक युवती का धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास भी किया था। इस महिला ने उसके परिवार और अध्यापक से कथित रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी।

