Sikar: सगी बहनों की एक साथ उठी अर्थी, दोनों की एक ही दिन सगे भाइयों से हुई थी शादी, अब पतियों का रो-रोकर बुरा हाल

Sikar Horrific Road Accident: दो दिन पहले हुए सड़क हादसे से हर कोई स्तब्ध है। हादसे का एक दुखभरा पहलू भी है। मोहनी देवी के पांच बेटे और चार बेटियां हैं। परिवार संयुक्त रूप से रहता था। उनकी बहुएं बरखा देवी और तुलसी देवी सगी बहनें थीं। दोनों की शादी 25 मार्च 2002 को नवलगढ़ में एक ही दिन हुई थी। साथ पली-बढ़ी बहनों का यूं एक साथ दुनिया से जाना हर किसी को झकझोर गया।