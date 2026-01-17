17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar: सगी बहनों की एक साथ उठी अर्थी, दोनों की एक ही दिन सगे भाइयों से हुई थी शादी, अब पतियों का रो-रोकर बुरा हाल

2 Sisters Cremated Together: सीकर में हुए एक सड़क हादसे ने पूरे कस्बे को झकझोर दिया। इस दुर्घटना में दो सगी बहनों की एक साथ मौत हो गई, जिनकी शादी एक ही दिन, एक ही परिवार में हुई थी।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 17, 2026

Sikar-Road-Accident

फोटो: पत्रिका

Sikar Horrific Road Accident: दो दिन पहले हुए सड़क हादसे से हर कोई स्तब्ध है। हादसे का एक दुखभरा पहलू भी है। मोहनी देवी के पांच बेटे और चार बेटियां हैं। परिवार संयुक्त रूप से रहता था। उनकी बहुएं बरखा देवी और तुलसी देवी सगी बहनें थीं। दोनों की शादी 25 मार्च 2002 को नवलगढ़ में एक ही दिन हुई थी। साथ पली-बढ़ी बहनों का यूं एक साथ दुनिया से जाना हर किसी को झकझोर गया।

नवलगढ़ निवासी दोनों बहनों का 23 वर्ष पहले एक साथ विवाह हुआ था। दोनों के पति भी सगे भाई है। शुक्रवार को दोनों की एक साथ अर्थी उठी तो ससुराल पक्ष के साथ साथ पीहर पक्ष के लोग भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। मृतका तुलसी के एक बेटा एवं एक बेटी है। बरखा के भी दो बेटी एवं एक बेटा है।

5 महिलाओं का एक साथ अंतिम संस्कार

सड़क हादसे में सात महिलाओं की मौत हुई थी। इनमें से छह महिलाएं एक ही परिवार से थीं, एक पड़ोसी थी। शुक्रवार को इनमें से पांच महिलाओं का अंतिम संस्कार एक ही मोक्षधाम में किया गया। चार चिताएं एक साथ जलीं। मुखाग्नि दी गई तो परिजन खुद को संभाल नहीं पाए। श्मशान घाट पर सभी की आंख नम हो गई।

आखिरी दर्शन पर फफक पड़ा परिवार

अलसुबह से ही पीहर पक्ष, रिश्तेदार और आसपास के लोग घर में जुटने लगे थे। जब अंतिम बार मृतक महिलाओं के चेहरे से कफन हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स रो पड़ा। मां, बेटे, बेटियां, देवर-जेठ-कोई खुद को संभाल नहीं पाया। रूंधे गलों से लोग एक-दूसरे को ढांढस बंधाते नजर आए।

विदेश से लौटे बेटे, तब हुई अंतिम विदाई

मोहनी देवी के दो बेटे सऊदी अरब में काम करते हैं। हादसे की खबर मिलते ही दोनों को बुलाया गया। एक बेटा पहले ही भारत लौट आया था, जबकि दूसरा सऊदी से शुक्रवार को पहुंचा। उनकी पत्नियां भी इसी हादसे में जान गंवा चुकी थीं। बेटे के पहुंचने के बाद ही अंतिम संस्कार किया गया। मां और पत्नी की एक साथ चिता जलते देख बेटे बेसुध हो गए।

पूरे कस्बे में एक ही चर्चा: टूटा कहर

अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के बीच एक ही चर्चा थी-एक परिवार पर टूटा यह कहर किसी को भी भीतर तक हिला देने वाला है। लोग यह कहते नजर आए कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ यात्रा पर निकलने से बचना चाहिए। यह हादसा केवल एक परिवार की नहीं, पूरे कस्बे की पीड़ा बन गया।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Crime : टेंट गाड़ने वाली कील को मां ने दोनों बच्चों के गले में पिरोकर मार दिया, वजह बताई तो हिल गई पुलिस
भीलवाड़ा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 10:43 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: सगी बहनों की एक साथ उठी अर्थी, दोनों की एक ही दिन सगे भाइयों से हुई थी शादी, अब पतियों का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर में कलेजा चीर देने वाला मंजर: सास और तीन बहुओं की एक साथ उर्ठी अर्थी, रो पड़ा पूरा कस्बा

सीकर

Sikar News : देवरानी की दोपहर में मौत, सदमे में जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

सीकर

Sikar Accident: एक ही परिवार की 5 महिलाओं का एक साथ होगा अंतिम संस्कार, विदेश से आएंगे बेटे

Sikar-Accident-1-1
सीकर

सर्दी में डबल अटैक: वायरल के साथ बच्चों में आई फ्लू का कहर

सीकर

Sikar: एक साथ मां, भाभी और पत्नी का शव देखकर स्तब्ध हुआ युवक, कांपते हाथों से पहुंचाया अस्पताल, दर्दनाक हादसे में 7 महिलाओं की मौत

Sikar-Accident-
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.