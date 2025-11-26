Sikar News: अपहरण करने वाला बाबा गैंग का गुर्गा अजय मेहरा गिरफ्तार

फोटो पत्रिका
सीकर। जन्मदिन मनाने आए युवक के अपहरण व मारपीट के मामले में गोकुलपुरा थाना पुलिस ने बाबा गैंग के सक्रिय बदमाश अजय मेहरा उर्फ मंगलचंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी की अन्य आपराधिक मामलों संलिप्तता को लेकर जांच की जा रही है।
गोकुलपुरा थानाधिकारी प्रीति बेनीवाल ने बताया कि छह अक्टूबर को सोनू मेहरा ने रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि सोनू दोस्तों के साथ नाबालिग दोस्त का जन्मदिन मना रहा था। इस दौरान बाबा गैंग के सदस्य सुनील मीणा, संजय कहार, राजेंद्र कहार, शैतान कहार व अन्य 6-7 लड़के बाइक पर सवार होकर आए।
आरोपियों ने आते ही बर्थडे पार्टी में शामिल लोगों पर हमला कर दिया और सोनू व एक अन्य दोस्त पिंटू पर जानलेवा हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। आरोपी परिवादी सोनू और नाबालिग का अपहरण कर उसे सुजावास बीड़ में ले जाकर मारपीट की।
पुलिस ने मुखबिर व तकनीकी सहायता से आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर अजय मेहरा उर्फ मंगलचंद कहार निवासी रैवासा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग