Sikar News: अपहरण करने वाला बाबा गैंग का गुर्गा अजय मेहरा गिरफ्तार

गोकुलपुरा थानाधिकारी प्रीति बेनीवाल ने बताया कि छह अक्टूबर को सोनू मेहरा ने रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि सोनू दोस्तों के साथ नाबालिग दोस्त का जन्मदिन मना रहा था। इस दौरान बाबा गैंग के सदस्य सुनील मीणा, संजय कहार, राजेंद्र कहार, शैतान कहार व अन्य 6-7 लड़के बाइक पर सवार होकर आए।