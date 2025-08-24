Rajasthan: सेना भर्ती रैली कल से, राजस्थान के इन जिलों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा, लाने होंगे ये दस्तावेज

27 अगस्त: दांतारामगढ़, धोद, फ़तेहपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़ के अभ्यर्थी भाग लेंगे।

28 अगस्त: खंडेला, नेछवा, नीमकाथाना, पाटन, रामगढ़ शेखावाटी, रींगस, सीकर, सीकर ग्रामीण, श्रीमाधोपुर के अभ्यर्थी भाग लेंगे।

30 अगस्त: दांतारामगढ़, धोद, फतेहपुर, खंडेला।

31 अगस्त: फतेहपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, नीमकाथाना, पाटन, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर, सीकर ग्रामीण के अभ्यर्थी

01 सितम्बर: रींगस, श्रीमाधोपुर के अभ्यर्थी।

02 सितम्बर: दांतारामगढ, धोद, फ़तेहपुर, खण्डेला, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, नीमकाथाना, पाटन, रामगढ शेखावाटी, रींगस, सीकर, सीकर ग्रामीण और श्रीमाधोपुर।

09 सितम्बर: दांतारामगढ़।

10 सितम्बर: दांतारामगढ़, धोद, फतेहपुर, खंडेला।

11 सितम्बर: खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, पाटन, रींगस।

12 सितम्बर: नेछवा, सीकर, सीकर ग्रामीण, श्रीमाधोपुर।

13 सितम्बर: नीमकाथाना, रामगढ़ शेखावाटी, श्रीमाधोपुर।

14 सितम्बर: 2025 को उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण आयोजित किया जाएगा।