Rajasthan: सेना भर्ती रैली कल से, राजस्थान के इन जिलों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा, लाने होंगे ये दस्तावेज

सीकर। सीकर के जिला खेल स्टेडियम, सांवली रोड में 25 अगस्त से 16 सितम्बर 2025 तक सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। सेना भर्ती अधिकारी जयपुर निदेशक (कर्नल) हरीशचन्द्र ने बताया कि सेना भर्ती रैली में जयपुर, सीकर एवं डीडवाना-कुचामन क्षेत्र के विभिन्न उपखण्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
सेना भर्ती रैली की दौड़ सिंथेटिक ट्रेक पर आयोजित करवाई जाएगी एवं अन्य शारीरिक मापदंड इसके पास ही होंगे। उन्होंने बताया कि 25 व 26 अगस्त को राजस्थान के सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए खुली भर्ती रहेगी।
प्रवेश पत्र की दो प्रतियां व 20 फोटो, शिक्षा प्रमाण पत्र, सीबीएसई शिक्षा बोर्ड का 10वीं और 10 2 परीक्षा प्रवेश पत्र, निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, अदालत का दावा प्रमाण पत्र, शरीर पर टैटू का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के साथ संबंध प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, आइटीआइ, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, ओ’ लेवल आईटी कोर्स प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि मूल प्रमाण पत्रों के साथ कम से कम एक-एक फोटो प्रतियां भर्ती रैली में साथ लेकर जाएं।
27 अगस्त: दांतारामगढ़, धोद, फ़तेहपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़ के अभ्यर्थी भाग लेंगे।
28 अगस्त: खंडेला, नेछवा, नीमकाथाना, पाटन, रामगढ़ शेखावाटी, रींगस, सीकर, सीकर ग्रामीण, श्रीमाधोपुर के अभ्यर्थी भाग लेंगे।
30 अगस्त: दांतारामगढ़, धोद, फतेहपुर, खंडेला।
31 अगस्त: फतेहपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, नीमकाथाना, पाटन, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर, सीकर ग्रामीण के अभ्यर्थी
01 सितम्बर: रींगस, श्रीमाधोपुर के अभ्यर्थी।
02 सितम्बर: दांतारामगढ, धोद, फ़तेहपुर, खण्डेला, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, नीमकाथाना, पाटन, रामगढ शेखावाटी, रींगस, सीकर, सीकर ग्रामीण और श्रीमाधोपुर।
09 सितम्बर: दांतारामगढ़।
10 सितम्बर: दांतारामगढ़, धोद, फतेहपुर, खंडेला।
11 सितम्बर: खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, पाटन, रींगस।
12 सितम्बर: नेछवा, सीकर, सीकर ग्रामीण, श्रीमाधोपुर।
13 सितम्बर: नीमकाथाना, रामगढ़ शेखावाटी, श्रीमाधोपुर।
14 सितम्बर: 2025 को उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण आयोजित किया जाएगा।