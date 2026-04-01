राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बोले राधामोहन दास अग्रवाल- CM अकेले तय नहीं करते, हम सामूहिक सहमति से लेते है फैसले

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अकेले राजनीतिक नियुक्ति तय नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के सभी नेताओं से बातचीत करनी होती है और इसके बाद संगठन की सहमति लेनी होती है। इसके बाद केन्द्रीय नेत्तृव की भी सहमति लेनी होती है। अग्रवाल ने कहा कि हम व्यक्ति विशेष की सरकार चलाने वाले लोग नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों में जो समय लगने था वह लग चुका है अब जल्द फैसला होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाली नियुक्ति भी संगठन की सहमति के बाद ही होती है।