Suicide Case: पूर्व सरपंच और BJP महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष ने राजस्थान में किया सुसाइड, पटरियों पर मिली लाश

BJP Maya Devi Committed Suicide: माया देवी बिना किसी को बताए घर से निकली थीं। उन्होंने रेवाड़ी जा रही ट्रेन के सामने दोनों हाथ फैलाकर पटरी पर खड़े होकर जान दे दी थी।

सीकर

Akshita Deora

Sep 26, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan News: सीकर में डाबला के जीलो गांव में मालगाड़ी के सामने आकर आत्महत्या करने वाली महिला की शिनाख्त हो गई। मृतका हरियाणा के नारनौल की निवाजनगर गांव की पूर्व सरपंच और BJP महिला मोर्चा महेंद्रगढ़ की जिला उपाध्यक्ष माया देवी है। पुलिस के अनुसार माया देवी बुधवार सुबह 8 बजे बिना किसी को बताए घर से निकली थीं। उन्होंने रेवाड़ी जा रही ट्रेन के सामने दोनों हाथ फैलाकर पटरी पर खड़े होकर जान दे दी थी।

फाइल फोटो: पत्रिका

पुलिस ने सोशल मीडिया पर मृतक महिला की फोटो वायरल कर पहचान की अपील की। नारनौल के सोशल मीडिया पर भी फोटो वायरल होने के बाद उनकी पहचान हुई। माया देवी BJP की सक्रिय कार्यकर्ता थीं और कई पदों पर काम कर चुकी थीं। उनके लापता होने पर बेटे ने नारनौल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को परिजन नीमकाथाना पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

कोटा में युवक ने किया सुसाइड

वहीं कोटा जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने तनाव के चलते खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पत्नी-बच्चों के साथ प्रेम नगर इलाके में रहता था। वह कोटा में रहकर आरसीसी का कार्य करता था।

स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले दो-तीन महीनों से उसे काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव में था। इसी कारण उसने यह कदम उठाया। बुधवार को वह अपने घर में मृत अवस्था में मिला।

परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। उद्योग नगर थाना पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। सीआई जितेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी विशेष कारण की पुष्टि नहीं हुई है।

Updated on:

26 Sept 2025 10:15 am

Published on:

26 Sept 2025 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Suicide Case: पूर्व सरपंच और BJP महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष ने राजस्थान में किया सुसाइड, पटरियों पर मिली लाश

