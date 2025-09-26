Suicide Case: पूर्व सरपंच और BJP महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष ने राजस्थान में किया सुसाइड, पटरियों पर मिली लाश

Rajasthan News: सीकर में डाबला के जीलो गांव में मालगाड़ी के सामने आकर आत्महत्या करने वाली महिला की शिनाख्त हो गई। मृतका हरियाणा के नारनौल की निवाजनगर गांव की पूर्व सरपंच और BJP महिला मोर्चा महेंद्रगढ़ की जिला उपाध्यक्ष माया देवी है। पुलिस के अनुसार माया देवी बुधवार सुबह 8 बजे बिना किसी को बताए घर से निकली थीं। उन्होंने रेवाड़ी जा रही ट्रेन के सामने दोनों हाथ फैलाकर पटरी पर खड़े होकर जान दे दी थी।