Rajasthan Politics: भजनलाल से लंबी चर्चा, वसुंधरा राजे से भी मुलाकात; PM मोदी का बांसवाड़ा दौरा दे गया कई सियासी संदेश

बांसवाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा दौरा सियासी संदेश भी दे गया। मंच पर पीएम मोदी ने बगल में बैठे सीएम भजनलाल शर्मा से विकास कार्यों को लेकर लंबी चर्चा की। वहीं, सभा खत्म होने के बाद पीएम जब जाने लगे तो उन्होंने मंच पर ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से कुछ क्षण के लिए बातचीत की। दोनों की बातचीत के दौरान पास ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी खड़ी थीं।