फतेहपुर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: महिला ने जीजा के साथ मिलकर की युवक की हत्या, प्रेम संबध और बदनामी से थी तंग

दयाचंद के भाई पूरण चंद ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पूरण चंद ने बताया कि 9 अक्टूबर की शाम को दयाचंद अपनी बाइक से घर से निकला था। रात 9:30 बजे दयाचंद के मोबाइल से किसी अज्ञात व्यक्ति ने पूरण को कॉल कर कहा कि वे प्लॉट देखने जा रहे हैं। रात ढाई बजे दयाचंद के नंबर से उनकी भांजी को फोन गया, लेकिन आवाज स्पष्ट नहीं आई। सुबह शव अधजली हालत में हाईवे किनारे मिला।