Sikar: 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम तो मच गया बवाल, JCB के आगे खड़ी हो गईं महिलाएं, बुलाना पड़ा पुलिस जाब्ता

30 Year Old Encroachment Remove: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र की ढाणी डेरावाली में जब प्रशासन 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम के साथ मौके पर पहुंची तो माहौल गरमा गया। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में की जा रही इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और महिलाएं JCB के आगे खड़ी हो गईं।