Sikar: 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम तो मच गया बवाल, JCB के आगे खड़ी हो गईं महिलाएं, बुलाना पड़ा पुलिस जाब्ता

30 Year Old Encroachment Remove: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र की ढाणी डेरावाली में जब प्रशासन 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम के साथ मौके पर पहुंची तो माहौल गरमा गया। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में की जा रही इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और महिलाएं JCB के आगे खड़ी हो गईं।
राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। यह अतिक्रमण करीब 3 दशक पुराना था। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा एक वर्ष पहले ही अतिक्रमणकारियों को बेदखली के आदेश दिए जा चुके थे लेकिन मामला अपीलीय न्यायालय में लंबित होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई थी।
हाल ही में परिवादी मुकेश सामोता द्वारा हाईकोर्ट में इसकी पालना करवाने की अपील की गई। इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि अपीलीय न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
आदेश की पालना के लिए जब प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ ढाणी पहुंची तो ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। महिलाओं ने JCB के सामने खड़े होकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। कई लोगों ने प्रशासन पर कार्रवाई स्थगित करने का दबाव बनाया लेकिन पुलिस ने समझाइश कर लोगों को दूर किया।
स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया। कार्रवाई का नेतृत्व उपखंड अधिकारी श्री अनिल कुमार और सहायक कलक्टर सीकर ज्वाला सहाय मीणा ने किया। इनके साथ अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक उमेश गुप्ता और तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा भी मौजूद रहे।
इसके अलावा श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, थोई, जाजोद और नीमकाथाना थाने के अधिकारी भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात रहे। जिसके बाद प्रशासन ने कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के अतिक्रमण हटाए गए।
