Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar: 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम तो मच गया बवाल, JCB के आगे खड़ी हो गईं महिलाएं, बुलाना पड़ा पुलिस जाब्ता

यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी लेकिन ढाणी डेरावाली में ग्रामीणों ने इसका जोरदार विरोध किया। महिलाएं तक JCB के आगे खड़ी हो गईं।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 20, 2025

फोटो: पत्रिका

30 Year Old Encroachment Remove: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र की ढाणी डेरावाली में जब प्रशासन 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम के साथ मौके पर पहुंची तो माहौल गरमा गया। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में की जा रही इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और महिलाएं JCB के आगे खड़ी हो गईं।

तीन दशक पुराने अतिक्रमण पर चली JCB

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। यह अतिक्रमण करीब 3 दशक पुराना था। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा एक वर्ष पहले ही अतिक्रमणकारियों को बेदखली के आदेश दिए जा चुके थे लेकिन मामला अपीलीय न्यायालय में लंबित होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई थी।

हाल ही में परिवादी मुकेश सामोता द्वारा हाईकोर्ट में इसकी पालना करवाने की अपील की गई। इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि अपीलीय न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

JCB के आगे खड़ी हो गईं महिलाएं

आदेश की पालना के लिए जब प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ ढाणी पहुंची तो ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। महिलाओं ने JCB के सामने खड़े होकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। कई लोगों ने प्रशासन पर कार्रवाई स्थगित करने का दबाव बनाया लेकिन पुलिस ने समझाइश कर लोगों को दूर किया।

उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी हुई कार्रवाई

स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया। कार्रवाई का नेतृत्व उपखंड अधिकारी श्री अनिल कुमार और सहायक कलक्टर सीकर ज्वाला सहाय मीणा ने किया। इनके साथ अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक उमेश गुप्ता और तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा भी मौजूद रहे।

इसके अलावा श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, थोई, जाजोद और नीमकाथाना थाने के अधिकारी भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात रहे। जिसके बाद प्रशासन ने कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के अतिक्रमण हटाए गए।

ये भी पढ़ें

Morel Dam: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, दौसा-सवाईमाधोपुर जिले के 83 गांवों को कल से मिलेगा पानी
दौसा
morel-dam-3

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 02:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम तो मच गया बवाल, JCB के आगे खड़ी हो गईं महिलाएं, बुलाना पड़ा पुलिस जाब्ता

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: घर में 58 वर्षीय महिला को अकेली देखकर चोर उतारने लगा कपड़े, चिल्लाने पर सोने के जेवर और नकदी लेकर हुआ फरार

सीकर

मीठे त्योहार का कड़वा सच: 21 दिन बाद मिली रिपोर्ट, अब सेहत पर जोखिम

सीकर

Sikar News: नि:शुल्क दवा योजना में सप्लाई हृदय-बीपी समेत 6 दवाएं डिसॉल्यूशन टेस्ट में फेल, जांच में खुलासा

सीकर

Sikar News: बहुचर्चित गुन्नू किडनैपिंग केस में डीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद 04 बरी, जानें पूरा मामला

सीकर

सीकर के लाल ने रचा इतिहास: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में किया टॉप, जानें सफलता की कहानी

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.