Morel Dam: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, दौसा-सवाईमाधोपुर जिले के 83 गांवों को कल से मिलेगा पानी

सुव्यवस्थित जल वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भरतपुर संभागीय आयुक्त डॉ. टीना सोनी की अध्यक्षता में बुधवार को सवाई माधोपुर कलक्ट्रेट सभागार में जल वितरण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दौसा जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार, सवाई माधोपुर जिला कलक्टर कानाराम सहित दोनों जिलों के प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दौसा एक्सईएन एम.एल. मीना, सवाई माधोपुर एक्सईएन अरुण शर्मा, जल उपभोक्ता संगम के पदाधिकारी तथा कई किसान मौजूद रहे।