Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Morel Dam: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, दौसा-सवाईमाधोपुर जिले के 83 गांवों को कल से मिलेगा पानी

Morel Dam Latest Update: एशिया के सबसे बड़े कच्चे डेम मोरेल बांध से पानी मिलने का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। बांध की नहरों में 21 नवम्बर से रबी फसल के लिए नीर छोड़ा जाएगा।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 20, 2025

morel-dam-3

मोरेल बांध। फोटो: पत्रिका

दौसा। एशिया के सबसे बड़े कच्चे डेम मोरेल बांध से पानी मिलने का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। बांध की नहरों में 21 नवम्बर से रबी फसल के लिए नीर छोड़ा जाएगा। इससे दौसा और सवाईमाधोपुर जिले के 83 गांवों के किसानों को फायदा होगा।

सुव्यवस्थित जल वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भरतपुर संभागीय आयुक्त डॉ. टीना सोनी की अध्यक्षता में बुधवार को सवाई माधोपुर कलक्ट्रेट सभागार में जल वितरण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दौसा जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार, सवाई माधोपुर जिला कलक्टर कानाराम सहित दोनों जिलों के प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दौसा एक्सईएन एम.एल. मीना, सवाई माधोपुर एक्सईएन अरुण शर्मा, जल उपभोक्ता संगम के पदाधिकारी तथा कई किसान मौजूद रहे।

कल से छोड़ा जाएगा पानी

सहायक अभियंता चेतराम मीना ने बताया कि बैठक में संभागीय आयुक्त ने काश्तकारों और सदस्यों से चर्चा कर सर्वसम्मिति से निर्णय लिया कि रबी वर्ष 2026 की सिंचाई के लिए 21 नवम्बर को सुबह 11 बजे मोरेल बांध की नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नहर संचालन में बाधा उत्पन्न करने या क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बांध पर चार माह से चल रही है चादर

इतिहास में इस वर्ष मोरेल बांध पर सबसे अधिक समय तक चादर चलने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 14 जुलाई से लगातार चार माह से चादर जारी है। मंगलवार को डेढ़ इंच की चादर दर्ज की गई और अनुमान है कि नहरें खुलने के बाद भी कुछ दिन तक यह स्थिति बनी रहेगी। गत वर्ष भी करीब तीन माह तक चादर चली थी।

बांध का कुल भराव गेज 30 फीट

जल संसाधन वृत जयपुर के अधीक्षण अभियंता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि बांध का कुल भराव गेज 30 फीट है। इस स्तर पर कुल भराव क्षमता 2707 एमसीएफटी है, जिसमें 2496 एमसीएफटी लाइव तथा 211 एमसीएफटी डेड स्टोरेज है। वर्तमान में 2707 एमसीएफटी पानी उपलब्ध है, जिसमें से 211 एमसीएफटी डेड स्टोरेज घटाकर 2496 एमसीएफटी पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध रहेगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा पानी, किसानों के चेहरों पर छाई खुशी
करौली
Mamchari-Dam-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 01:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Morel Dam: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, दौसा-सवाईमाधोपुर जिले के 83 गांवों को कल से मिलेगा पानी

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों के लिए आई अच्छी खबर: झिलमिली बांध से 16 गांवों को मिलेगा पानी; 944 हैक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई

Jhilimili-dam
दौसा

खुशखबर: एशिया के सबसे बड़े कच्चे डेम की नहरों में जल्द छोड़ा जाएगा पानी, 2 जिलों के 83 गांवों को होगा फायदा

Morel-Dam-1
दौसा

Bribery Case: दौसा ACB में रिश्वत का खेल बेनकाब, DSP के रीडर ने मांगे 10 लाख, केस दर्ज होने के बाद तत्काल सस्पेंड

Rajasthan ACB
दौसा

Dausa: रेलवे ट्रैक के पास मिला विवाहिता का शव, शरीर पर चोट के निशान; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Rajasthan Police
दौसा

राजस्थान में यहां 84 लाख की लागत से बनेंगे पिंक टॉयलेट, मिलेंगी ये सुविधाएं

pink-toilets
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.