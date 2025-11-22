Rajasthan: कांग्रेस नेता के पास फिर आया विदेशी नंबर से कॉल, डेढ़ महीने में दूसरी बार मिली जान से मारने की धमकी

पत्रिका फाइल फोटो
सीकर। कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव व खाटूश्यामजी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनिया को गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के गुर्गे हिस्ट्रीशीटर रोहित गोदारा ने फोन पर फिरौती के लिए धमकी दी है। गैंगस्टर के गुर्गों ने डेढ़ महीने में दूसरी बार विदेशी नंबरों से वॉट्एसप कॉल कर व मैसेज कर पूनिया को धमकी दी है।
पहली बार धमकी के बाद से पुलिस ने उसे सुरक्षा दे रखी है। इस संबंध में पूनिया ने खाटूश्यामजी पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। श्याम सुंदर पूनिया का खाटू में जमीनों का कारोबार और होटल भी है।
खाटूश्यामजी थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनिया ने शिकायत दी कि 19 नवंबर की शाम 6.41 पर रोहित गोदारा ने उन्हें फिरौती के लिए वॉट्सएप पर कॉल किया। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि फिरौती की रकम नहीं बताई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
26 सितंबर को लॉरेंस के गुर्गे हरि बॉक्सर ने उसे फिरौती के लिए वॉट्सएप कॉल किया था। पीड़ित ने उस दौरान कॉल काटा तो आरोपी ने वॉइस मैसेज कर कहा था कि डिमांड पूरी नहीं की तो गोली निकाल दूंगा।
विदेश में बैठे गैंगस्टर पिछले तीन महीने में सीकर के एक दर्जन से अधिक व्यापारियों, होटल, प्रोपर्टी कारोबारियों और राजनेताओं को फिरौती व जान से मारने की धमकियां दे चुके हैं।
