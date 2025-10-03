Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

सरकारी ढिलाई में उलझी कफ सीरप की जांच

चिकित्सक बोले: तय मानक से ज्यादा दवा घातक सीकर.&nbsp;प्रदेश में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाले कफ सिरप बांटने जाने में लापरवाही बरती जा रही है। एक ओर मेडिसिन के चिकित्सक दवा की ओवरडोज के कारण बीमार बच्चों की तबीयत बिगड़ने की बात कह रहे हैं वहीं चिकित्सा विभाग और औषधि नियंत्रण विभाग [&hellip;]

3 min read

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Oct 03, 2025

Cough-Syrup-Death-Case

प​त्रिका फाइल फोटो

चिकित्सक बोले: तय मानक से ज्यादा दवा घातक

सीकर. प्रदेश में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाले कफ सिरप बांटने जाने में लापरवाही बरती जा रही है। एक ओर मेडिसिन के चिकित्सक दवा की ओवरडोज के कारण बीमार बच्चों की तबीयत बिगड़ने की बात कह रहे हैं वहीं चिकित्सा विभाग और औषधि नियंत्रण विभाग दवा के महज सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है जबकि सीकर सहित कई जिलों में परिजन डेक्सट्रोमेथॉरफैन हाइड्रोब्रोमाइड साल्ट वाले कफ सीरप के कारण बच्चों की जान जाने और आईसीयू में भर्ती करवाने की नौबत जैसे कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। आश्चर्य की बात है कि सरकार की निशुल्क दवा योजना और सरकार की जांच लैब होने के बावजूद अब तक सैम्पल की जांच तक पूरी नहीं हो सकी है। जिसका नतीजा है कि सरकारी चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क उपचार के लिए आने वाले लोगों को दवा केन्द्रों पर खांसी को रोकने वाले कफ सीरप तक नहीं मिल रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में भी रोग विशेषज्ञ भी पर्ची पर कफ सीरप लिखने से बच रहे हैं। गौरतलब है कि आरएमएससीएल (राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने प्रदेश स्तर पर इस कफ सीरप की उपलब्धता पर रोक लगा दी है।

कम आयु के बच्चों के लिए घातक

फिजिशियन डॉ. महेश कुमार के अनुसार डेक्सट्रोमेथॉरफैन हाइड्रोब्रोमाइड साल्ट वाले इस सीरप को वायरल के दौरान खांसी दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा शिशुओं और पांच साल से कम आयु के बच्चों को नहीं देने की सिफारिश की जाती है। पूर्व में इस साल्ट वाली दवा पर रोक लगाई गई थी। यह दवा ज्यादा देने पर छोटे बच्चों में सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। जिससे बच्चे में नींद आना, चक्कर, घबराहट, मतली और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। कई बच्चों में इसका अत्यधिक सेवन दौरे और सांस रुकने जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। हालांकि कई बार कफ सीरप की बोतल की पैकिंग खोलने के कई दिन बाद उस दवा की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है।

यहां आ चुकी शिकायतें

सीकर जिले में खोरी ब्राहमणान के पांच साल के एक बच्चे के परिजनों ने चिराना सीएचसी से लिए गए कफ सीरप को पीने के बाद मौत होने का आरोप लगाया है।

श्रीमाधोपुर क्षेत्र के परिजनों का आरोप है कि निशुल्क योजना का कफ सीरप पीने के बाद उनके दो बच्चों की हालत बिगड़ गई। जिन्हें जयपुर में निजी अस्पताल में आईसीयू तक में भर्ती करवाना पड़ा। भरतपुर एक बच्चे की कफ सीरप से तबीयत बिगड़ने और वहां सीएचसी के एक चिकित्सक और दो अन्य कर्मचारियों ने भी कफ सीरप पीने के बाद सेहत के लिए घातक बताया। हाल में जयपुर में एक दो साल की बालिका को अचेतावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची के परिजनों ने बताया कि कफ सीरप पीने के बाद हालात बिगड़ी।

इनका कहना है

डेक्सट्रोमेथॉरफैन हाइड्रोब्रोमाइड साल्ट खांसी की दवा है। चार साल से कम आयु बच्चों में इस दवा का देने से बचना चाहिए। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रीक के अनुसार बच्चों में इस दवा की मात्रा एक से दो एमजी सही मानी गई लेकिन कई बार परिजन बच्चे को तय मानकों के ज्यादा दवा दे देते हैं जिससे दवा की ओवर डोज होने के कारण घातक दुष्परिणाम हो जाते हैं। परिजनों को दवा की चिकित्सक की बताई गई तय मात्रा के अनुसार ही दवाएं देनी चाहिए।

डॉ. विवेक अठवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ

चिकित्सक के परामर्श के बिना खांसी की दवा का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। खोरी ब्राह्मणान गांव के बच्चे को जिले के चिकित्सक ने डेक्सोट्रोमेथार्फ़न सिरप नही लिखी थी। संभवत किसी बीमार परिजन को यह दवा दी गई थी।

डाॅ. अशोक महरिया, सीएमएचओ सीकर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सरकारी ढिलाई में उलझी कफ सीरप की जांच

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेरहम दरिंदगी: गैंगरेप के 10 दिन बाद भी बेसुध है युवती, लड़खड़ती जुबान से बयां नहीं कर पा रही दर्द, बेहोशी की हालत में मिली

Rajasthan Crime 20 years old girl gang raped in Sikar
सीकर

Rajasthan: गांजा तस्करी के मामले में ‘पूर्व NSG कमांडो’ गिरफ्तार, 26-11 हमले में आतंकियों से लोहा ले चुका है आरोपी

Former NSG commando arrested
सीकर

Crime: हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस

गोवंश के हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस
सीकर

VIDEO: सीकर में नंदी की हत्या का मामला: आरोपियों को ‘गाउन’ पहनाकर निकाला जुलूस, आधा गंजा कर गांव में घुमाया

Nandi murder case in Nechwa Sikar
सीकर

Rajasthan: ‘पीएम मोदी खादी के कपड़े पहनते हैं’, सीकर में बोले मदन राठौड़, लोकल फोर वोकल पर दिया जोर

Madan Rathore
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.