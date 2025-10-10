Big Action: सीकर कलक्टर मुकुल शर्मा की सरकारी गाड़ी होगी कुर्क, कोर्ट ने दे दिए आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

जुर्माना अदायगी के संबंध में कोर्ट ने जिला कलक्टर सीकर को निर्देशित किया था कि वे आगामी पेशी या उससे पहले न्यायालय में जुर्माना राशि जमा करवाना सुनिश्चित करें। कलक्टर मुकुल शर्मा ने 3 और 19 अक्टूबर को न्यायालय से कोर्ट कोस्ट जमा करवाए जाने के लिए अवसर मांगे, जो कोर्ट ने दे दिए लेकिन इसके बाद भी जुर्माना अदा नहीं किया गया।