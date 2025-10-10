Sikar Crime: महिला LDC का ठेकेदार से चल रहा था अफेयर, 1 साल में किए 1000+ कॉल, दोनों शादीशुदा, सुसाइड मामले में हुई गिरफ्तार

घटना वाले दिन राजेश सैनी की पत्नी को मोनिका गढ़वाल ने फोन करके कहा था कि राजेश ने जहर खा लिया है। उसी ने राजेश को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था लेकिन परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो मोनिका वहां नहीं मिली थी। पुलिस ने गुरुवार को मामले में आरोपी मोनिका गढ़वाल (32) को गिरफ्तार किया है।