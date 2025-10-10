Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar Crime: महिला LDC का ठेकेदार से चल रहा था अफेयर, 1 साल में किए 1000+ कॉल, दोनों शादीशुदा, सुसाइड मामले में हुई गिरफ्तार

Female LDC Abetment to Suicide: महिला आरोपी का मृतक के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। पुलिस टीम ने गुरुवार को कोर्ट जाते समय ही महिला आरोपी मोनिका गढ़वाल को रास्ते से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया।

2 min read

सीकर

image

Akshita Deora

Oct 10, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Construction Contractor Suicide Case: सीकर पुलिस ने करीब 11 महीने पहले एक बिल्डिंग ठेकेदार के होटल में आत्महत्या करने के मामले में गुरुवार को एक महिला न्यायिक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोनिका गढ़वाल (32) की सीकर कोर्ट में ही पोस्टिंग है। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।

सीओ सिटी लाल सिंह यादव ने बताया कि नवंबर 2024 में रामवतार सैनी निवासी उदयलाल की ढाणी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके अनुसार उनके बेटे राजेश सैनी की मोनिका गढ़वाल निवासी नवलगढ़ रोड पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया था।

आरोप था कि उनके बेटे राजेश को अपने झांसे में लेकर ब्लैकमेल किया और उससे काफी लेनदेन भी कर चुकी है। पुलिस जांच मामले में सामने आया कि राजेश की जहर देकर हत्या नहीं की गई। बल्कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया गया था।

घटना वाले दिन राजेश सैनी की पत्नी को मोनिका गढ़वाल ने फोन करके कहा था कि राजेश ने जहर खा लिया है। उसी ने राजेश को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था लेकिन परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो मोनिका वहां नहीं मिली थी। पुलिस ने गुरुवार को मामले में आरोपी मोनिका गढ़वाल (32) को गिरफ्तार किया है।

एक साल में एक हजार बार फोन पर बात हुई

राजेश का कोर्ट में कार्यरत महिला एलडीसी मोनिका से अफेयर चल रहा था। मोनिका के प्लॉट खरीदने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। दोनों शादीशुदा थे। पुलिस ने मामले इन्वेस्टीगेशन शुरू की।

मोनिका गढ़वाल और राजेश सैनी की पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो दोनों के बीच एक साल में करीब 1 हजार से ज्यादा कॉल होना सामने आया। इसके बाद राजेश सैनी की मौत के मामले में उद्योग नगर पुलिस ने कोर्ट में कार्यरत महिला एलडीसी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार महिला आरोपी का मृतक के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। उद्योग नगर पुलिस अधिकारी मनोज कुमार भाटीवाड़ और उनकी टीम ने गुरुवार को कोर्ट जाते समय ही महिला आरोपी मोनिका गढ़वाल को रास्ते से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।

ये भी पढ़ें

गंगापुर सिटी कड़ा लूटकांड: पत्नी ने मुंह दबाया… पति ने आरी से काटे पैर, पति-पत्नी ने मिलकर ऐसे दिया वारदात को अंजाम
सवाई माधोपुर
gangapur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar Crime: महिला LDC का ठेकेदार से चल रहा था अफेयर, 1 साल में किए 1000+ कॉल, दोनों शादीशुदा, सुसाइड मामले में हुई गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, दीवाली से पहले बदलेगा सरकारी स्कूलों का लुक, कलर कोड जारी

सीकर

Rajasthan: सीकर में बेलगाम हुए बजरी माफिया, 6 माह में दर्ज हुई महज 3 FIR; जानें क्यों?

gravel mafia in Sikar
सीकर

शिक्षा विभाग बना रही सरकारी स्कूल के लिए नया प्लान, 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है शैक्षणिक सत्र, जानें क्या बोले शिक्षक

सीकर

Sikar News : वो डांस कर रही थी 10 मिनट बाद अचानक गिरी और उसकी मौत हो गई, स्कूल स्टॉफ और परिजन हतप्रभ

Sikar School Student sudden death school staff and family stunned
सीकर

जानलेवा लापरवाही: ‘बर्न’ यूनिट या जनरल वार्ड…

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.