गंगापुर सिटी कड़ा लूटकांड: पत्नी ने मुंह दबाया… पति ने आरी से काटे पैर, पति-पत्नी ने मिलकर ऐसे दिया वारदात को अंजाम

राजस्थान के गंगापुर सिटी में महिला के पैर काटकर कड़ा लूटने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। वारदात के पांच घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी दंपति को दबोच लिया।

सवाई माधोपुर

Kamal Mishra

Oct 10, 2025

gangapur

घायल अवस्था में महिला (फोटो-सोशल मीडिया)

सवाईमाधोपुर। गंगापुर सिटी शहर में बुधवार देर रात वृद्ध महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने घटना के महज पांच घंटे के अंदर ही वारदात का खुलासा कर आरोपी रामोतार और उसकी कथित पत्नी तनु उर्फ सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामोतार खेडा बाढ़ रामगढ़ का निवासी व आदतन अपराधी है और एक माह पहले ही जेल से छूटकर आया था। वृद्धा को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया लेकिन देर होने के कारण उसके पैर नहीं जोड़े जा सके।

एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि रामोतार ने तनु के साथ पीड़िता कमला (60) निवासी सीतौड़ की ढाणी , बामनवास को मजदूरी का झांसा दिया और अपने किराए के कमरे पर ले गया। फिर रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसकी पत्नी ने वृद्धा का मुंह दबाया और आरोपी ने पाइप काटने की आरी से वृद्धा के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए। मौके पर पुलिस पहुंची और दोपहर एक बजे आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं बेचे गए कड़ों की राशि को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। सुनार की भूमिका की जानकारी की जा रही है।

रात भर तड़पती रही महिला

वारदात रात में करीब ढाई बजे हुई और सुबह आठ बजे के करीब ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को तड़पती हुई महिला दिखी तो उन्होंने फोटो वायरल किए। तब पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही सवाईमाधोपुर से पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। बहू सीता ने बताया कि जब आरोपी ने उसकी सास को लेकर नहीं पहुंचा तो उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई पता नहीं चला। इस पर वह वापस गांव चली गई। वहां से लोगों को लेकर आए, तब शाम को सदर थाने में महिला के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पहले भी हुई ऐसी वारदात

02 सितम्बर 2022 :

बूंदी के नैनवां के कीरो झोपड़ा में घर पर अकेली सो रही 80 वर्षीय वृद्धा उच्छबी बाई का पैर काटकर आरोपी चांदी की कड़ी व हाथ से कडूल्या निकालकर ले गए।

21 दिसम्बर 2023 :

सवाईमाधोपुर के छाण कस्बे के माली मोहल्ले में घर के बाहर बैठी महिला धापू देवी के पैर काटकर चांदी के कड़े काट ले गए व महिला की हत्या कर दी।

बहकावे में नहीं आएं कड़े पहनने वाली महिलाएं

पूरे राज्य में इस प्रकार के चांदी के कड़े पहनने वाली महिलाएं किसी के बहकावे में नहीं आएं। अगर कहीं किसी के साथ जा रही हैं तो अपने परिजन को उसका मोबाइल नम्बर देकर जाएं। इससे किसी भी अनहोनी पर तुरंत पता लगाया जा सके। -अनिल बेनीवाल, एसपी, सवाईमाधोपुर

