गंगापुर सिटी कड़ा लूटकांड: पत्नी ने मुंह दबाया… पति ने आरी से काटे पैर, पति-पत्नी ने मिलकर ऐसे दिया वारदात को अंजाम

एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि रामोतार ने तनु के साथ पीड़िता कमला (60) निवासी सीतौड़ की ढाणी , बामनवास को मजदूरी का झांसा दिया और अपने किराए के कमरे पर ले गया। फिर रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसकी पत्नी ने वृद्धा का मुंह दबाया और आरोपी ने पाइप काटने की आरी से वृद्धा के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए। मौके पर पुलिस पहुंची और दोपहर एक बजे आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं बेचे गए कड़ों की राशि को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। सुनार की भूमिका की जानकारी की जा रही है।