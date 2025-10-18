राजस्थान में चमत्कारिक महालक्ष्मी धाम, दीवारों पर सजे हैं नोटों के फूल, जहां खुद छपे थे मां लक्ष्मी के कदम

मंदिर का निर्माण नजफगढ़ दिल्ली के श्याम भक्त नरेश डागर ने करवाया है। डागर ने यहां खाटूश्यामजी दर्शनों के आने की परंपरा के बीच 150 बीघा जमीन खरीदी थी। निर्माण के लिए जब नींव खोदी तो मिट्टी से 18 भुजाधारी देवी की छोटी प्रतिमा मिली, जिसे उन्होंने त्रिवेणी धाम के महंत नारायण दास महाराज को दिखाया था। उन्होंने मूर्ति महालक्ष्मी की बताते हुए उसी जमीन पर मंदिर बनाने की बात कही। इस पर करीब दो करोड़ की लागत से मंदिर बनवाकर 17 अक्टूबर 2018 शारदीय नवरात्रों में महालक्ष्मी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया गया।