राजस्थान में चमत्कारिक महालक्ष्मी धाम, दीवारों पर सजे हैं नोटों के फूल, जहां खुद छपे थे मां लक्ष्मी के कदम

Dhanteras 2025 : धन की देवी मां लक्ष्मी का राजस्थान में एक अनूठा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहां खुद मां लक्ष्मी के कदम छपे मिले थे। मंदिर की दीवारों पर साज-सज्जा के लिए फूलों के बजाय नोट ही नोट लगे हैं।

2 min read

सीकर

image

kamlesh sharma

image

प्रमोद स्वामी

Oct 18, 2025

फोटो पत्रिका

खाटूश्यामजी। धन की देवी मां लक्ष्मी का राजस्थान में एक अनूठा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहां खुद मां लक्ष्मी के कदम छपे मिले थे। मंदिर की दीवारों पर साज-सज्जा के लिए फूलों के बजाय नोट ही नोट लगे हैं। धरतेरस पर लक्ष्मी मंदिर में दर्शनों के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचते है।

बाबा श्याम नगरी से मात्र आठ किमी दूर स्थित डूकिया गांव में मनोकामनापूर्ण मां लक्ष्मी का मंदिर आस्था के साथ अर्थ व आत्मनिर्भरता का अनूठा संगम बन गया है। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष नरेश डागर ने बताया कि मंदिर को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 70 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ भगवान अग्रसेन मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है।

दिवाली पर रौनक, लाखों का कारोबार

दुकानदार लालचंद ने बताया, दिवाली पर मां लक्ष्मी के दर्शन को उमड़ी भीड़ के बीच बाजारों में दीपक, मिठाइयां, फूलमालाएं, प्रसाद और सजावटी सामान की बिक्री चरम पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खाटूश्यामजी से डूकिया मार्ग तक काफी होटल, रेस्टोरेंट, फूडकोर्ट व दुकानें भी खुल गई है।

प्रतिमा के सामने मेहंदी और पांव उभरे मिले

मंदिर में मां लक्ष्मी के खुद आने की मान्यता भी है। मंदिर पुजारी ने बताया कि 2018 में दिवाली पर मां के दर्शनों के लिए उन्होंने रात को मंदिर के पट खुले छोड़ दिए थे। लेकिन, देर रात पट अंदर से बंद हो गए। खोलने की कोशिश की तो भी नहीं खुले। चर्चा फैली तो गांववासी मंदिर पहुंचे। बाद में दरवाजा तुड़वाया गया। अंदर देखा तो प्रतिमा के सामने मेहंदी और चंदन लगे पांव उभरे हुए थे।

खुदाई में मिली थी प्रतिमा

मंदिर का निर्माण नजफगढ़ दिल्ली के श्याम भक्त नरेश डागर ने करवाया है। डागर ने यहां खाटूश्यामजी दर्शनों के आने की परंपरा के बीच 150 बीघा जमीन खरीदी थी। निर्माण के लिए जब नींव खोदी तो मिट्टी से 18 भुजाधारी देवी की छोटी प्रतिमा मिली, जिसे उन्होंने त्रिवेणी धाम के महंत नारायण दास महाराज को दिखाया था। उन्होंने मूर्ति महालक्ष्मी की बताते हुए उसी जमीन पर मंदिर बनाने की बात कही। इस पर करीब दो करोड़ की लागत से मंदिर बनवाकर 17 अक्टूबर 2018 शारदीय नवरात्रों में महालक्ष्मी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया गया।

18 Oct 2025 04:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान में चमत्कारिक महालक्ष्मी धाम, दीवारों पर सजे हैं नोटों के फूल, जहां खुद छपे थे मां लक्ष्मी के कदम

सीकर

राजस्थान न्यूज़

Success Story: दिन में नौकरी करके रात को करते पढ़ाई, प्रेरणादायक है RAS विकास चौधरी की संघर्ष भरी कहानी

सीकर

Rajasthan: मिड-डे मील में हुआ बड़ा बदलाव, बच्चों में मोटापा होगा कम; स्कूलों में होंगे स्वास्थ्य राजदूत

Mid-day meal in Rajasthan
सीकर

‘शव दफना दिया, क्या बाहर निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराएं, कप सिरप सही है तो अधिकारी अपने बच्चों को पिलाकर दिखाएं’, दी चेतावनी

Sikar News Nityansh death due to drinking cup syrup
सीकर

सीकर के धोद में एक व्यक्ति की मिली संदिग्ध लाश, हत्या की आशंका से फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

Sikar man body was found in Dhod
सीकर

Sikar: पिता ही बार-बार करवाता 2 बहनों की शादी-सगाई, परिवार समेत दूल्हे के घर काटते मौज, फिर गहने-नकदी समेट कर हो जाते फरार

सीकर
