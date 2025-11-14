Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अब मिलेंगे व्याख्याता, नई भर्ती की भी खुली राह

राजस्थान के दो लाख से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राहतभरी खबर है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नवीं से बारहवीं तक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को व्याख्याता मिल सकेंगे।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Nov 14, 2025

Rajasthan-Lecturer-Recruitment

स्कूल में बच्चों को पढ़ाती टीचर। पत्रिका फाइल फोटो

सीकर। राजस्थान के दो लाख से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राहतभरी खबर है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नवीं से बारहवीं तक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को व्याख्याता मिल सकेंगे। राजस्थान में विशेष शिक्षा व्याख्याता का पद नहीं होने की वजह से विद्यार्थियों को मजबूरन वरिष्ठ अध्यापकों के सहारे ही पढ़ाई करनी पड़ रही थी।

विभाग ने 242 पदों की वित्तीय स्वीकृति गुरुवार को जारी कर दी है। इनमें से आधे पद पदोन्नति तो आधे पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि शिक्षा विभाग ने तेजी से प्रयास किए तो इसी सत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही विशेष शिक्षक मिल सकेंगे। सेवा नियमों में संशोधन की वजह से दो साल से यह मामला उलझा हुआ था। सूत्रों की माने तो विभाग की ओर से छह विषयों में विशेष शिक्षा व्याख्याता की नई भर्ती की जाएंगी।

फायदा: डॉप आउट का आंकड़ा भी घटेगा

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्याख्याता विशेष शिक्षा नहीं होने की वजह से ड्रॉप आऊट का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक्सपर्ट ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्याख्याता विशेष शिक्षा नहीं होने से हर साल दो हजार से अधिक विद्यार्थियों को मजबूरन दूसरे राज्यों में उच्च माध्यमिक कक्षाओं की पढ़ाई करने जाना पड़ रहा है।

जहां नामांकन ज्यादा, वहां नियुक्त होंगे व्याख्याता

शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में ज्यादा नामांकन वाले स्कूलों में व्याख्याता विशेष शिक्षा नियुक्त करने की योजना है। इसके अलावा जिला मुख्याल व ब्लॉक के कार्यालयों में भी एक-एक पद विशेष शिक्षा व्याख्याता का सृजित होगा।

दर्द: वरिष्ठ अध्यापक व तृतीय श्रेणी की भर्ती उलझी

प्रदेश मेें वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा की भी अभी तक एक बार ही भर्ती हो सकी है। जबकि दिव्यांग विद्यार्थियों का नामांकन, क्रमोन्नत स्कूलों की संख्या व शिक्षा विभाग के नए ब्लॉकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद भी सरकार की ओर से अभी तक नई भर्ती की तैयारी शुरू नहीं की है। वहीं सामान्य शिक्षा तृतीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन विशेष शिक्षकों के लिए अभी तक चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी नहीं की है। इस कारण विशेष शिक्षा में बीएड व डीएड करने वाले विद्यार्थियों में मायूसी है।

नामांकन की डोर होगी मजबूत

प्रदेश में प्रथम श्रेणी व्याख्याता विशेष शिक्षा के पद सृजित होने से नामांकन की डोर और मजबूत होगी। मूक बधिर व नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में व्याख्याता नहीं होने से इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वित्त की अधिसूचना से प्रदेश के दिव्यांग विद्यार्थियों में बेहतर शिक्षा की एक उम्मीद जगी है। वहीं विशेष शिक्षकों की पदोन्नति की राहें भी अब खुलेगी।
-विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश संयोजक, राजस्थान विशेष शिक्षक संघ

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर नए एंट्री-एक्जिट प्वाइंट का काम शुरू, दिल्ली और मुंबई की राह होगी आसान
दौसा
Bandikui-Jaipur-Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 11:23 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अब मिलेंगे व्याख्याता, नई भर्ती की भी खुली राह

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: जीत के करीब पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डाक्टर नहीं अब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक बनेंगे प्रशासक

खास खबर

राजस्थान में एक ही मतदाता की 7 वोटर आइडी: कांग्रेस ने BJP पर सिस्टम हाईजैक करने का लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Voter ID
सीकर

अब रात 11 बजे ही बंद हो जाएंगे खाटूश्यामजी बाजार, खुले रहेंगे धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट, जानें प्रशासन के कई नए फैसले

सीकर

रोडवेज में स्टेपनी परिचालक, आईडी मांगते ही बस छोडकर भागा

Rajasthan Roadways bus
सीकर

Today Weather: शीतलहर से बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, 10 डिग्री से कम हुआ तापमान

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.