Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अब मिलेंगे व्याख्याता, नई भर्ती की भी खुली राह

विभाग ने 242 पदों की वित्तीय स्वीकृति गुरुवार को जारी कर दी है। इनमें से आधे पद पदोन्नति तो आधे पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि शिक्षा विभाग ने तेजी से प्रयास किए तो इसी सत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही विशेष शिक्षक मिल सकेंगे। सेवा नियमों में संशोधन की वजह से दो साल से यह मामला उलझा हुआ था। सूत्रों की माने तो विभाग की ओर से छह विषयों में विशेष शिक्षा व्याख्याता की नई भर्ती की जाएंगी।