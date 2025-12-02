केंद्र सरकार ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात: करणीमाता, खाटूश्यामजी समेत इन 4 धार्मिक स्थलों पर खर्च होंगे 180 करोड़ रुपए

180 Crore Rupees For Development Work: राजस्थान के चार धार्मिक पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार ने 180 करोड़ का बजट मंजूर किया है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने संसद के शीतकालीन सत्र में दी। वे उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत की ओर से पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे।