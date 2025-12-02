Patrika LogoSwitch to English

सीकर

केंद्र सरकार ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात: करणीमाता, खाटूश्यामजी समेत इन 4 धार्मिक स्थलों पर खर्च होंगे 180 करोड़ रुपए

Good News: केंद्र सरकार ने राजस्थान के 4 प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है।

सीकर

image

Akshita Deora

Dec 02, 2025

Rajasthan

फोटो: पत्रिका

180 Crore Rupees For Development Work: राजस्थान के चार धार्मिक पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार ने 180 करोड़ का बजट मंजूर किया है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने संसद के शीतकालीन सत्र में दी। वे उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत की ओर से पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्थायी पर्यटन स्थल विकसित करने को स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 नाम दिया है। इसमें 2208.27 करोड़ की 53 परियोजना और सीबीडीडी के तहत 648.11 करोड़ की 36 परियोजना मंजूर की है।

राजस्थान में योजना

1. बूंदी में केशोरायपाटन में आध्यात्मिक अनुभव के लिए 21 करोड 65 लाख
2. खाटूश्यामजी मंदिर विकास के लिए 87 करोड़ 87 लाख
3. बीकानेर में करणीमाता मंदिर विकास कार्य के लिए 22 करोड़ 58 लाख
4. भीलवाड़ा में मालासेरी डूंगरी के विकास कार्य के लिए 48 करोड़ 43 लाख

खबर शेयर करें:

