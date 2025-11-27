Patrika LogoSwitch to English

सीकर

अचानक चाय की टपरी पर पहुंचे पूर्व CM गहलोत: सुनी लोगों की समस्याएं, भजनलाल सरकार को लेकर बोली यह बात

Ashok Gehlot News: अचानक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाय की टपरी पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी।

3 min read
Google source verification

सीकर

image

Santosh Trivedi

Nov 27, 2025

ashok gehlot at tea shop
Play video

Photo- Patrika

Ashok Gehlot News: सीकर/अजीतगढ़। अजीतगढ़ आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से इशारों ही इशारों में कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई आसमान पर है।

गहलोत बोले- भाजपा सरकार से जनता ऊब चुकी है

राजस्थान की भजनलाल सरकार अगर 1 मिनट पहले कोई फैसला लेती है तो दूसरी मिनट ही उसको बदल देती है, जिस कारण राजस्थान की जनता का कोई धणी-धोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अजीतगढ़ की जनता ने उनके सामने कई जन समस्याएं बताई एवं कहा कि कांग्रेस के राज में जो काम हुए वह काम इस राज में नहीं हो रहे ।

गहलोत ने कहा कि 2 साल में राजस्थान की भाजपा सरकार से जनता ऊब चुकी है, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण अंता में हुए उपचुनाव से मिला है। इस अवसर पर शाहपुरा विधायक मनीष यादव, युवा कांग्रेसी नेता प्रवीण व्यास, सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव लाखन पारीक, युवा कांग्रेसी नेता बबलू सिंह हरिपुरा, मनोज गुर्जर सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे।

पूर्व सीएम ने चाय की टपरी पर ली चाय की चुस्की

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफिले के साथ शाहपुरा से सीकर जाते समय अचानक अजीतगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचकर एक चाय की टपरी पर करीब आधा घंटे रुककर चाय की चुस्की ली एव आत्मीयता से लोगों से मुलाकात कर उनकी जन समस्याएं सुनी। गहलोत राजस्थान शिक्षक संघ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय बीएल सैनी के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी।

बुजुर्ग बोला- साहब 7 महीने से पेंशन नहीं मिल रही

गहलोत से झाड़ली निवासी छगनलाल सैनी ने बड़े दुखी मन से कहा कि साहब आपके कार्यकाल में आपकी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन शुरू की थी लेकिन पेंशन पिछले 7 महीने से नहीं मिल रही है।

उन्होंने कहा कि मुझे ही नहीं और कई बुजुर्गों को भी पेंशन नहीं मिल रही है जिस कारण हम परेशान व दुखी हैं। हमारी पेंशन हमें दिलाई जाए तो हमारा गुजारा हो सके। इस पर गहलोत ने कहा कि जल्दी ही उक्त समस्या का समाधान सरकार से कराया जाएगा।

महिला ने रोते हुए सुनाई समस्या

जैसे ही गहलोत चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे तो अचानक एक विधवा औरत जोर-जोर से रोती हुई गहलोत के पास आकर बैठ गई और काफी देर तक रोती रही। गहलोत ने म​हिला की समस्या सुनी तो उसने रोते हुए कहा कि उसके पति का निधन हार्ट अटैक से हो गया। कमाने वाला केवल उसका पति ही था। अब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो रही है। खाने के लाले पड़ रहे हैं। गहलोत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही कराने की कोशिश करूंगा।

Updated on:

27 Nov 2025 03:30 pm

Published on:

27 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / अचानक चाय की टपरी पर पहुंचे पूर्व CM गहलोत: सुनी लोगों की समस्याएं, भजनलाल सरकार को लेकर बोली यह बात

