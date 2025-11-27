अचानक चाय की टपरी पर पहुंचे पूर्व CM गहलोत: सुनी लोगों की समस्याएं, भजनलाल सरकार को लेकर बोली यह बात

जैसे ही गहलोत चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे तो अचानक एक विधवा औरत जोर-जोर से रोती हुई गहलोत के पास आकर बैठ गई और काफी देर तक रोती रही। गहलोत ने म​हिला की समस्या सुनी तो उसने रोते हुए कहा कि उसके पति का निधन हार्ट अटैक से हो गया। कमाने वाला केवल उसका पति ही था। अब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो रही है। खाने के लाले पड़ रहे हैं। गहलोत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही कराने की कोशिश करूंगा।