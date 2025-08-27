Sikar Crime: इस पूर्व पालिका अध्यक्ष को जेल से मिली धमकी, फोन कर मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, मचा हड़कंप

सूत्रों के मुताबिक डीआईजी जेल मोनिका अग्रवाल ने मामले में जांच कर आईजी जेल विक्रम सिंह को रिपोर्ट सौंपी है। सीकर जेल के जेलर रामकिशन मीणा ने बताया कि सीकर के उद्योग नगर थाने में दर्ज मामले में आरोपी सादुलशहर निवासी सुनील दस माह से जेल में बंद है। आरोपी ने जेल के एसटीडी पीसीओ से कॉल कर धमकाया। इसके बाद पुलिस व जेल महकमे में हड़कंप मच गया। बुधवार को उसे लेने श्रीगंगानगर पुलिस आएगी।