सीकर

Sikar Crime: इस पूर्व पालिका अध्यक्ष को जेल से मिली धमकी, फोन कर मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, मचा हड़कंप

जिन मोबाइल फोन नंबर से यह धमकी आई थी उसकी लोकेशन सीकर जेल के आसपास मिली। इस संबंध में सादुलशहर पुलिस टीम सीकर जेल में बंद दो युवकों से पूछताछ करने के लिए पहुंची।

सीकर

Akshita Deora

Aug 27, 2025

sikar police
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan News: सादुलशहर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप खीचड़ को अज्ञात कॉलर से जान से मारने की धमकी देते हुए दो करोड़ रुपए की रंगदारी की रकम मांगने का मामला सामने आया है।

खीचड़ की ओर से सादुलशहर थाने में मामला दर्ज कराया है। सीआई सुमेर सिंह ने बताया कि जिन मोबाइल फोन नंबर से यह धमकी आई थी उसकी लोकेशन सीकर जेल के आसपास मिली। इस संबंध में सादुलशहर पुलिस टीम सीकर जेल में बंद दो युवकों से पूछताछ करने के लिए पहुंची।

बताया जाता है कि दोनों युवक श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। सादुलशहर पुलिस के अनुसार अदालत के आदेश पर प्रोडक्शन वारंट पर इन दोनों को लेकर पूछताछ की जाएगी। इधर खीचड़ से पत्रिका संवाददाता ने संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

सूत्रों के मुताबिक डीआईजी जेल मोनिका अग्रवाल ने मामले में जांच कर आईजी जेल विक्रम सिंह को रिपोर्ट सौंपी है। सीकर जेल के जेलर रामकिशन मीणा ने बताया कि सीकर के उद्योग नगर थाने में दर्ज मामले में आरोपी सादुलशहर निवासी सुनील दस माह से जेल में बंद है। आरोपी ने जेल के एसटीडी पीसीओ से कॉल कर धमकाया। इसके बाद पुलिस व जेल महकमे में हड़कंप मच गया। बुधवार को उसे लेने श्रीगंगानगर पुलिस आएगी।

