Rajasthan: थाईलैंड की सैर करवाएगा IRCTC, ‘पहले आओ-पहले पाओ’ से होगा 35 यात्रियों का चयन, जानें पूरी डिटेल्स

यात्रा में जयपुर से आने- जाने के हवाई किराये के अलावा थ्री स्टार श्रेणी होटल में रुकने की व्यवस्था होगी। सुबह के नाश्ते के अलावा भारतीय रेस्टोरेंट में दोपहर व रात का भोजन करवाया जाएगा। थाइलैंड में एसी डिलक्स बसों से दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ प्रवेश शुल्क, टूर गाइड व यात्रा बीमा की सुविधा भी आइआरसीटीसी उपलब्ध करवाएगा।