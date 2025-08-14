Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: थाईलैंड की सैर करवाएगा IRCTC, ‘पहले आओ-पहले पाओ’ से होगा 35 यात्रियों का चयन, जानें पूरी डिटेल्स

Good News: थाईलैंड की 12 सितंबर से शुरू होने वाली यात्रा में 35 यात्रियों को ले जाया जायेगा। इनका चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा।

सीकर

Akshita Deora

Aug 14, 2025

IRCTC Thailand Tour
फोटो: पत्रिका

IRCTC Thailand Tour: भारतीय रेलवे का उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) प्रदेशवासियों को थाइलैंड की सैर करवाएगा। पांच रात और छह दिन की हवाई यात्रा 12 सितंबर को जयपुर से शुरू होगी, जिसमें यात्रा से लेकर थ्री स्टार होटल में रहने-खाने तक की व्यवस्था आइआरसीटीसी करेगा।

पूरी यात्रा का खर्च डबल ऑक्यूपेंसी पर 58 हजार 335 रुपए प्रति यात्री रखा गया है। संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन योगेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि आइटीआर रिटर्न भरते समय पांच प्रतिशत टीसीएस टैक्स की वापसी पर ये यात्रा प्रति यात्री 55 हजार 557 रुपए खर्च में हो सकेगी।

इन जगहों की होगी सैर

संयुक्त महाप्रबंधक गुर्जर ने बताया कि इस पैकेज में बैंकाक और पटाया स्थित प्रसिद्ध स्थानों की सैर करवाई जाएगी। इसमें बैंकाक में सफारी वर्ल्ड, मरीन पार्क, चाओफ्राय रिवर क्रूज राइड, टेम्पल एंड सिटी टूर ऑफ़ बैंकाक तथा पटाया के कोरल आइलैंड टूर व अलकाज़ार शो या टिफ़नी शो दिखाया जाएगा।

ये मिलेगी सुविधाएं

यात्रा में जयपुर से आने- जाने के हवाई किराये के अलावा थ्री स्टार श्रेणी होटल में रुकने की व्यवस्था होगी। सुबह के नाश्ते के अलावा भारतीय रेस्टोरेंट में दोपहर व रात का भोजन करवाया जाएगा। थाइलैंड में एसी डिलक्स बसों से दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ प्रवेश शुल्क, टूर गाइड व यात्रा बीमा की सुविधा भी आइआरसीटीसी उपलब्ध करवाएगा।

पहले आओ, पहले पाओ से 35 का चयन

थाईलैंड की 12 सितंबर से शुरू होने वाली यात्रा में 35 यात्रियों को ले जाया जायेगा। इनका चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। यात्रा की पूरी जानकारी व्हाट्सएप्प नंबर 8595930997, 9001094705 पर ली जा सकती है।
योगेंद्रसिंह गुर्जर, संयुक्त महाप्रबन्धक/ पर्यटन, आइआरसीटीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।

