सीकर में 14 घंटों से मूसलाधार बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, मकानों के अंदर घुसा पानी, वाहन डूबे, हाई अलर्ट पर प्रशासन

सीकर।

heavy rain in Sikar : बरस बरस म्हारा इंद्रराजा... शेखावाटी अंचल में इंद्रराजा इस कदर बरस पड़े है कि थमने का नाम नहीं ले रहे। सीकर जिले में पिछले 14 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात ( flood in sikar ) बनते नजर आ रहे है। सीकर, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, पलसाना, रानोली, सिरोही सहित कई इलाकों में भारी बारिश ( heavy rain in Rajasthan ) के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। सडक़ों ने नदी का रूप ले लिया है। कई मकानों में पानी घुस गया। बारिश के चलते आमजन जहां अस्त व्यस्त है वहीं शहर पूरा पानी पानी हो गया। शहर के शेखपुरा मोहल्ले में एक मकान ढह ( House Collapse Due to Heavy Rain ) गया। सिरोही में तेज बारिश के चलते अंडरपास में भरे पानी में एक जीप डूब गई। पलसाना में रेलवे अंडरपास में यात्रियों से भरी रोडवेज बस फंस गई। जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है और लोगों से एहतियात बरतने को कहा है।

स्कूलों में अवकाश, बारिश से मकान ढहा

जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। बारिश नहीं थमने से लोग भी ऑफिस, दफ्तर नहीं जा सकें। वहीं शहर के शेखपुरा मोहल्ले में एक मकान के ढहने की भी सूचना है।

शहर हुआ पानी-पानी

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पूरा शहर पानी-पानी हो गया। शहर के नवलगढ़ रोड, राधाकिशनपुरा, बजाज रोड़, बस डिपो, स्टेशन रोड़, बकरा मंडी, फतेहपुर रोड़ पर 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है।

लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर में बाढ़ जैसे हालात

देर रात से हो रही बारिश के चलते लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर में बाढ़ जैसे हालत बन गए। फतेहपुर मतें मंडावा पुलिया व नवलगढ़ पुलिया से 5 फिट से ज्यादा पानी भर गया है। जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद है। लक्ष्मणगढ़ में भी निचले इलाकों में पानी भर गया। घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया।

नहीं थमी बारिश तो बन सकते है बाढ़ जैसे हालात

गौरतलब है कि जिले में बुधवार रात 8 बजे से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। 14 से लगातार हो रही बारिश अभी भी जारी है। बरसात को यूं जारी रहा तो जिले में बाढ़ जैसे हालात बन सकते है।

पलसाना और सिरोही में डूबे कई वाहन

पलसाना में रात भर से चल रहे बारिश के दौर के चलते अंडरपास में 1 मीटर से ज्यादा पानी भर गया।जिसमें खाटूश्यामजी से दिल्ली जा रही रोडवेज बस अंडरपास में फंस गई। बस में करीब 1 दर्जन यात्री सवार थे। सूचना पर नायब तहसीलदार गंभीर सिंह चौधरी मौके पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकलवाया।

इसके बाद करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बस को भी बाहर निकाल दिया गया। इस तरह सिरोह में भी भारी बारिश के चलते अंडरपास में एक जीप डूब गई। हालांकि ग्रामीणों की मदद से जीप में सवार 10 जनों को सुरक्षित बाहर निकला लिया गया। कुछ देर और होती तो बड़ा हादसा हो सकता है। सभी लोग खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान आगवाड़ी फाटक रेलवे अंडरपास में जीप फंस गई।