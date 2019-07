सीकर में आज और कल भारी से भारी बारिश की चेतावनी, स्कूल व कोचिंगों की छुट्टी, SDRF ने संभाला मोर्चा

सीकर।

heavy rain Alert in Sikar Rajasthan : सीकर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले दो दिन से हो रही बारिश का दौर आज भी जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ( Weather Department ) ने आज और कल के लिए भारी से भारी बारिश ( Heavy Rain Alert in Sikar ) की चेतावनी जारी की है। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जयपुर से आई एसडीआरएफ ( SDRF Team in Sikar ) की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। 16 घंटों की भारी बारिश से सीकर में बरसात के पानी में सड़कें बह गई।

heavy rain in Rajasthan : पाटन में तेज बारिश से घरा में पानी घुस गया। दो दिन की बारिश के बाद शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के चलते आज भी स्कूल व कोचिंग संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। यहां वार्ड न 11 में बाढ़ जैसे हालात बने हुए है।

rajasthan Weather forecast : लोगों के घरों में 5-5 फीट तक पानी घुस आया है। इलाके के गांव बिहारीपुर की नदी में बरसात से उफान आ गया। बारिश के कारण कुछ जगहों पर हादसों की खबर भी है। रानोली स्थित पावडिया नाले में गुरुवार को 22 वर्षीय युवक संजय कुमार तेज बहाव के चलते बह गया था।

जिसका शव 16 घंटे बाद शुक्रवार सुबह को सुबह मिला। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ ( SDRF TEAM ) की टीम मौके पर पहुंची। जिसने काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को बरामद किया। शव नाले से 200 मीटर की दूरी पर मिला। सुरेरा के ग्राम मींडा से होकर बहने वाली मेंडा नदी में गुरुवार को 30 वर्षीय सुनील कुमार बह गया।

heavy rain in sikar ) ने आज और कल के लिए भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/07/26/heavy_rain_in_sikar_26_3_4890327-m.jpg">

जिसका शव 6 घंटों की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। पलसाना में रींगस रेलवे ट्रैक पर ठीकरिया के पास पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटाव हो गया जिससे पटरियों की गिटिया निकली गई। दिल्ली से रींगस के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस को ठीकरिया से पहले ही रोकना पड़ा।

ट्रेन को वापस पलसाना स्टेशन लाया गया। खाटूश्यामजी में भी दूसरे दिन बरसात का दौर जारी रहा। बाबा श्याम के दर्शन करने आए भक्तों को काफी परेशानी हुई। इसी तरह श्रीमाधोपुर में भी तेज बारिश हो रही है। यहां मकानों में पानी घुस आया। जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है।