Rajasthan: हैलो MLA बोल रहा हूं, एंबुलेंस भिजवाओ, जवाब मिला डेढ़ घंटा लगेगा, विधायक ने CMHO को सुनाई खरी-खरी

फतेहपुर विधायक हाकम अली खां गुरुवार दोपहर को शादी में शिरकत करने के लिए फतेहपुर से सीकर जा रहे थे। रास्ते में हरसावा गांव में कार की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। हादसा देखकर विधायक हाकम अली खां मौके पर रुके तो घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एंबुलेंस को कॉल किया। एंबुलेंस नहीं आई तो विधायक खुद की गाड़ी से घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर चिकित्सकों को घायल आफताब पुत्र इलियास निवासी फतेहपुर का प्राथमिक उपचार किया एवं सिर एवं पैर में चोट लगने के कारण सीकर रेफर कर दिया था।