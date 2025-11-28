Rajasthan: हैलो MLA बोल रहा हूं, एंबुलेंस भिजवाओ, जवाब मिला डेढ़ घंटा लगेगा, विधायक ने CMHO को सुनाई खरी-खरी

Photo- Patrika
फतेहपुर ( सीकर)। सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने के दावों की यह कड़वी हकीकत है। कस्बे में 108 एंबुलेंस व्यवस्था की पोल खुल गई। विधायक हाकम अली ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 पर कॉल किया तो एंबुलेंस नहीं पहुंची। विधायक घायल को अपनी गाड़ी से राजकीय धानुका अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर पहुंचे।
चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को सीकर रेफर कर दिया। विधायक हाकम अली खां ने फिर 108 पर कॉल किया तो जवाब मिला एंबुलेंस आने में डेढ़ घंटा लगेगा। इसके बाद हाकम अली ने सीएमएचओ से फोन पर बातकर जमकर खरी-खोटी सुनाई। विधायक ने कहा कि जब मेरे फोन से ही यह हालत है तो आमजन की तो कहां सुनवाई होती होगी। विधायक ने 108 के स्टॉफ पर निजी एंबुलेंस संचालकों से मिली भगत का आरोप लगाया।
फतेहपुर विधायक हाकम अली खां गुरुवार दोपहर को शादी में शिरकत करने के लिए फतेहपुर से सीकर जा रहे थे। रास्ते में हरसावा गांव में कार की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। हादसा देखकर विधायक हाकम अली खां मौके पर रुके तो घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एंबुलेंस को कॉल किया। एंबुलेंस नहीं आई तो विधायक खुद की गाड़ी से घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर चिकित्सकों को घायल आफताब पुत्र इलियास निवासी फतेहपुर का प्राथमिक उपचार किया एवं सिर एवं पैर में चोट लगने के कारण सीकर रेफर कर दिया था।
हादसे के बाद जब एंबुलेंस नहीं पहुंची तो विधायक हाकम अली खां ने सीएमएचओ एवं 108 के नोडल अधिकारी से बात करी। उन्होंने कहा कि 108 को बंद कर देनी चाहिए क्यों सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है।
