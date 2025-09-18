Sikar: ‘फार्म हाउस पर चल रहा है बड़ा सेक्स रैकेट…कई बड़े नेता भी शामिल’, हनीट्रैप की आरोपी ने किया चौंकाने वाला दावा

Sikar Honey-Trap Case Update: बुजुर्ग को हनीट्रैप के जाल में फंसाकर 12.90 लाख रुपए ठगने की आरोपी घस्सु का बास निवासी रेणुका चौधरी को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। सोशल मीडिया प्रोफाइल में समाज सेवी बताने के साथ उसने खुद को क्राइम बैन इन इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीवन रक्षक परिवार की संचालक और एक अन्य संगठन की प्रदेश सचिव बता रखा है।
सामाजिक कार्यक्रमों के कई फोटो भी साझा कर रखे हैं। यही नहीं गिरफ्तारी के एक दिन पहले रेणुका ने फेसबुक पर लाइव आकर माजीपुरा के एक फार्म हाउस पर बड़ा सेक्स रैकेट चलने और उसमें कई बड़े नेताओं के जुड़े होने का दावा करते हुए खुद के पक्ष में भावुक अपील भी की।
5300 फोलोवर्स वाले उसके पेज से हुए लाइव को 33 हजार लोगों ने देखा है। गौरतलब है कि 30 अगस्त को 64 वर्षीय रामकरण ने रेणुका के खिलाफ हनीट्रैप में फंसाने का मुकदमा दर्ज करवाया था।
पीड़ित ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि सोशल मीडिया के जरिए रेणुका चौधरी से बातचीत शुरू हुई। महिला ने खुद को समाजसेवी बताते हुए विश्वास जीत लिया और धीरे-धीरे मुलाकात करने लगी। धीरं-धीरे रेणुका वीडियो कॉल करने लग गई ।
वीडियो कॉल पर अर्ध नग्न अवस्था में रहती थी और बोलती थी कि मेरी खूबसूरती पर पहले भी एक डॉक्टर दीवाना था फिर मेरे हनीट्रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो मुकदमा अभी चल रहा है वरना मैं कब कि नर्सिंग ऑफिसर बन जाती। पीड़ित से युवती ने शॉपिग के कपड़े और सेंडल का पेमेंट भी करवाया।
जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार जब टीम रेणुका को पकड़ने गई तो वह बार बार बेहोशी का नाटक करने लगी। बड़ी मशक्कत से पुलिस उसे थाने ले जा सकी।