Sikar: ‘फार्म हाउस पर चल रहा है बड़ा सेक्स रैकेट…कई बड़े नेता भी शामिल’, हनीट्रैप की आरोपी ने किया चौंकाने वाला दावा

Sikar Honey-Trap Case Update: बुजुर्ग को हनीट्रैप के जाल में फंसाकर 12.90 लाख रुपए ठगने की आरोपी घस्सु का बास निवासी रेणुका चौधरी को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। सोशल मीडिया प्रोफाइल में समाज सेवी बताने के साथ उसने खुद को क्राइम बैन इन इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीवन रक्षक परिवार की संचालक और एक अन्य संगठन की प्रदेश सचिव बता रखा है।