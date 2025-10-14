‘हमारा दोस्त बीमार है… बचा लो सरकार, रिपोर्ट भी नहीं बता रहे डॉक्टर’

सीकर। साहब….दोस्त ने पिछले छह दिनों से कुछ दिन खाया भी नहीं है। चिकित्सकों ने गंभीर बताते हुए वेटीलेंटर पर ले लिया। लेकिन चिकित्सकों ने अभी तक बीमारी नहीं बताई है। हमसे दोस्त की मेडिकल जांच रिपोर्ट भी छिपाई जा रही है। सरकार यदि हमारे दोस्त को एयर लिफ्ट करके भारत ले जाती है तो जिदंगानी बहाई जा सकती है। कुछ इसी तरह का दर्द है कजाकिस्तान में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले भारतीय विद्यार्थियों का।
सहपाठी की मदद के लिए शेखावाटी के विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पर मदद के लिए अभियान शुरू किया है। कजाकिस्तान में रहने वाले अनिल गोदारा ने बताया कि शाहपुरा निवासी यहां के निजी विवि में पांच साल से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे है। पिछले दिनों अचानक शाहपुरा निवासी छात्र राहुल घोसल्या को उल्टी आना शुरू हो गई।
इस पर यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी तक हालात स्थित है। उन्होंने बताया कि यहां भारतीय विद्यार्थियों ने विवि प्रशासन व अस्पताल प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता कर ली, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दिखाई है। इस कारण भारतीय विद्यार्थियों में चिन्ता है।
शाहपुरा निवासी छात्र को भारत लाकर उपचार की मुहिम को कई जनप्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है। शेखावाटी के युवाओं ने बताया कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, चौमू विधायक शिखा मील, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा सहित कई 20 जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र लिखे है। भारतीय विद्यार्थियों ने कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास में भी गुहार लगाई है।
विद्यार्थियों ने बताया कि राहुल को उपचार के लिए भारत भिजवाया जाए। यदि सरकार एयर एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं करती है तो फिर भारतीय चिकित्सकों का दल यहां भेजा जाए। भारतीय विद्यार्थियों ने बताया कि राहुल के परिवार की हालात ऐसी नहीं है कि एयर एंबुलेंस के लिए वह 60 लाख रुपए के इंतजाम कर सके।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग