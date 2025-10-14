‘हमारा दोस्त बीमार है… बचा लो सरकार, रिपोर्ट भी नहीं बता रहे डॉक्टर’

सीकर। साहब….दोस्त ने पिछले छह दिनों से कुछ दिन खाया भी नहीं है। चिकित्सकों ने गंभीर बताते हुए वेटीलेंटर पर ले लिया। लेकिन चिकित्सकों ने अभी तक बीमारी नहीं बताई है। हमसे दोस्त की मेडिकल जांच रिपोर्ट भी छिपाई जा रही है। सरकार यदि हमारे दोस्त को एयर लिफ्ट करके भारत ले जाती है तो जिदंगानी बहाई जा सकती है। कुछ इसी तरह का दर्द है कजाकिस्तान में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले भारतीय विद्यार्थियों का।