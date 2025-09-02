Rajasthan: पुस्तकों की खरीद में गड़बड़झाला, सरकारी स्कूलों में भेजी किताबों की बाजार में आधी रेट; जानें मामला

किताबों की सामग्री व छपाई के मुकाबले उनकी कीमत काफी ज्यादा होने पर भी पुस्तक खरीद सवालों में है। मसलन,’गाथा पन्नाधाय की’ डबल कलर की पुस्तक में महज 24 पेज है, जिसमें 12 पेज पर चित्र और बाकी पेज में चार से आठ लाइन की पंक्तियां है। लेकिन, इस पर अंकित मूल्य 150 रुपए है। इसी तरह 16 पेज की एक रंग की पुस्तक ’स्वामी रामतीर्थ’ पुस्तक का मूल्य 75 रुपए अंकित है। पत्रिका ने जब ये पुस्तकें निजी प्रेस संचालकों को दिखाई तो वे उन्हें आधी दर में ही छापने को तैयार हो गए।