सीकर

JCB Action: गांजे की खेती पर चला प्रशासन का पीला पंजा, सीकर में सरकारी संपत्ति पर कर रहे थे अवैध अतिक्रमण

Sikar News: शेरपुरा के कब्जे वाली जमीन से 802 गांजे के हरे पौधे जप्त किए थे। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया था।

सीकर

Akshita Deora

Aug 19, 2025

गांजे की अवैध खेती करने वाले आरोपी की चारागाह भूमि से हटाया अवैध निर्माण (फोटो: पत्रिका)

Illegal Encroachment Demolished: सीकर के पलसाना रानोली थाना पुलिस ने सोमवार को सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से गांजे की खेती करने के आरोपी की अवैध सपत्ति पर कार्रवाई करते हुए गोचर भूमि में किए गए अतिक्रमण और कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जेसीबी की सहायता से जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। आरोपी ने चारागाह भूमि पर कब्जा कर वहां पर गांजे की खेती कर रखी थी। जिसे पुलिस ने पिछले महीने ही पकड़ा था।

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि शेरपुरा गांव चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से गांजे की खेती करने की शिकायत मिली थी। 26 जुलाई को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर आरोपी शंकर लाल पुत्र नाथूराम जाट निवासी शेरपुरा के कब्जे वाली जमीन से 802 गांजे के हरे पौधे जप्त किए थे। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने गांजे के पौधे जप्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया था।

बाद में जानकारी में आया कि आरोपी ने चारागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है और उस पर पक्का निर्माण भी कर रखा है। इसके बाद पुलिस ने प्रशासन की मदद लेकर सोमवार को आरोपी के अतिक्रमण को ध्वस्त किया है।

इस दौरान जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण वाली जगह पर की गई तारबंदी और पक्का निर्माण कर बनाए गए शौचालय व पानी की टंकी को भी ध्वस्त किया है। इस दौरान जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। पुलिस अधीक्षक नूनावत ने बताया कि आगे भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार रामनिवास बोचलिया, थानाधिकारी राजेश कुमार के साथ ही पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।

19 Aug 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / JCB Action: गांजे की खेती पर चला प्रशासन का पीला पंजा, सीकर में सरकारी संपत्ति पर कर रहे थे अवैध अतिक्रमण

