JCB Action: गांजे की खेती पर चला प्रशासन का पीला पंजा, सीकर में सरकारी संपत्ति पर कर रहे थे अवैध अतिक्रमण

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि शेरपुरा गांव चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से गांजे की खेती करने की शिकायत मिली थी। 26 जुलाई को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर आरोपी शंकर लाल पुत्र नाथूराम जाट निवासी शेरपुरा के कब्जे वाली जमीन से 802 गांजे के हरे पौधे जप्त किए थे। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने गांजे के पौधे जप्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया था।