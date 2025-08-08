श्याम दर्शन कर लौट रहे दो श्रद्धालु को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे, सामने आया Video

यह कोई पहला हादसा नहीं है। खाटू-रींगस मार्ग पर अब-तक दर्जनों श्रद्धालु घायल हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। फिर भी सरकार और प्रशासन की उदासीनता जारी है। इस मार्ग को फोरलेन करने की मांग वर्षों से लंबित है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरू किया गया पदयात्रा मार्ग कुछ ही दूरी तक बनाकर अधूरा छोड़ दिया गया। मार्ग पर लाइट की व्यवस्था का अभाव है, जिससे रात में पदयात्रा करने वाले श्रद्धालु जान जोखिम में डालते हैं।