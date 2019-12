PMT की तैयारी के दौरान दोस्त की हत्या कर आरोपी बन गया डॉक्टर, अब जाएगा जेल

मेडिकल परीक्षा ( Medical Exam ) की तैयारी के दौरान सहपाठी छात्र की हत्या ( Murder of Friend ) के बाद चिकित्सक बने आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास ( Life Imprisonment to Accused Doctor in Murder Case ) की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या तीन यशवंत भारद्वाज ने सीकर के एक छात्रावास में सात वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया।