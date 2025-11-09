Greenfield Expressway: राजस्थान में इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के खिलाफ किसान एकजुट, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

किसानों ने बताया कि करीब 6906 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 181 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। किसानों ने कहा कि वह अपनी खेती की उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। उनका आरोप था कि यह परियोजना आम जनता के हित में नहीं, बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति है, जिससे हजारों किसान परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है।