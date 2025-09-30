Sikar News: ‘मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो गोली मार दूंगा…’, इस कांग्रेस नेता को मिली लॉरेंस गैंग की धमकी

आरोपी ने उसे कहा उसके घर, दफ्तर और गतिविधियों के बारे में सब कुछ जानता है। पूनियां ने फोन काट दिया तो आरोपी ने वॉइस नोट और मैसेज में लिखा कि “मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो गोली मार दूंगा।” पीड़ित श्यामसुंदर ने बताया कि आरोपी रंगदारी की राशि बताता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया और दोबारा उसका फोन नहीं उठाया। पीड़ित श्यामसुंदर पूनियां का खाटू में जमीनों का कारोबार और होटल भी है।