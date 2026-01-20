तीन लाख रुपए देकर शादी की थी, पति को नशीला पदार्थ खिला जेवरात ले भागी पत्नी

रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 को उषा ने अपनी सहेली शिवपाली से बात की थी। तब उषा ने अपने पति शिवपाल को कहा कि उसकी दोस्त उससे मिलने के लिए रींगस स्टेशन आई, जहां से शिवपाल उसे अपने घर ले आया। शिवपाल ने बताया कि 2 अक्टूबर की रात को खाने में उसकी पत्नी उषा ने कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था।