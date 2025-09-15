Rajasthan: सीकर का मास्टर प्लान उलझा, शहर के आसपास पनपने लगी अवैध कॉलोनी; सामने आई ये समस्या

यदि प्रशासन की ओर अभी सख्ताई नहीं बरती तो मास्टर प्लान 2047 की राह में यह अवैध कॉलोनी नई चुनौती बन सकती है। सूत्रों का दावा है कि बाईपास इलाके से लेकर हर्ष रोड इलाके में 30 से अधिक अवैध कॉलोनी पनप गई है। यदि इन कॉलोनियों को बाद में अनुमोदन नहीं होता है तो इन कॉलोनियों में भूखण्ड लेने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। पिछले एक सप्ताह में पांच अवैध कॉलोनियों की शिकायत जिला कलक्टर कार्यालय तक भी पहुंची है।