Sikar: पिता ही बार-बार करवाता 2 बहनों की शादी-सगाई, परिवार समेत दूल्हे के घर काटते मौज, फिर गहने-नकदी समेट कर हो जाते फरार

शादी के 2 दिन तक दोनों दुल्हन और उसके माता-पिता और भाई यहीं पर रहे और दो दिन बाद बिना बताए पहने हुए गहने और कपड़े लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक पूरणमल को सौंपी। 18 दिसंबर 2024 को लुटेरी दुल्हनों के पिता भगत सिंह एवं उसकी पत्नी सरोज निवासी गोवर्धन मथुरा को गिरफ्तार कर लिया था और दोनों दुल्हनें और उसका भाई फरार थे। इसके बाद पुलिस ने दुल्हन तमन्ना और उसके भाई सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि दूसरी लुटेरी दुल्हन काजल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी।