Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar: पिता ही बार-बार करवाता 2 बहनों की शादी-सगाई, परिवार समेत दूल्हे के घर काटते मौज, फिर गहने-नकदी समेट कर हो जाते फरार

लुटेरी दुल्हनों का पिता भगत सिंह ही लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए अपनी दोनों बेटियों की बार-बार शादी करवाता है या फिर सगाई करवाता है और उनसे रुपए लेता है और शादी के बाद अपनी बेटियों के साथ फरार हो जाता है।

2 min read

सीकर

image

Akshita Deora

Oct 15, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी लुटेरी दुल्हन (फोटो: पत्रिका)

Looteri Dulhan Kajal Arrested: एक साल से फरार शातिर लुटेरी दुल्हन काजल को दांतारामगढ़ पुलिस ने गुड़गांव से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि 26 नवंबर 2024 को पीड़ित ताराचंद जाट पुत्र मंशाराम ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी पहचान जयपुर में भगत सिंह नाम के व्यक्ति से हुई।

पीड़ित ने भगत सिंह को अपने दो बेटों की शादी के लिए लड़की ढूंढने की बात की। इस पर भगत सिंह ने अपनी दो लड़कियों की शादी उसके बेटों से करने की बात की और शादी से पहले 11 लाख रुपए विवाह की तैयारी के नाम पर पीड़ित ताराचंद जाट से ले लिए।

21 मई 2024 को खाचरियावास के निजी हॉस्पिटल के ऊपर गेस्ट हाउस में आरोपी भगत सिंह अपनी दोनों बेटियों काजल और तमन्ना एवं अपनी पत्नी सरोज और बेटे सूरज के साथ पहुंचे और पीड़ित के दोनों पुत्र भंवरलाल एवं शंकरलाल की शादी करवा दी।

शादी के 2 दिन तक दोनों दुल्हन और उसके माता-पिता और भाई यहीं पर रहे और दो दिन बाद बिना बताए पहने हुए गहने और कपड़े लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक पूरणमल को सौंपी। 18 दिसंबर 2024 को लुटेरी दुल्हनों के पिता भगत सिंह एवं उसकी पत्नी सरोज निवासी गोवर्धन मथुरा को गिरफ्तार कर लिया था और दोनों दुल्हनें और उसका भाई फरार थे। इसके बाद पुलिस ने दुल्हन तमन्ना और उसके भाई सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि दूसरी लुटेरी दुल्हन काजल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी।

काजल एक साल से लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी। हाल ही में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर दूसरी लुटेरी दुल्हन की तलाश में तकनीकी सहायता व मुखबिर की सूचना से लुटेरी दुल्हन की लोकेशन को ट्रेस किया, जिसकी लोकेशन गुड़गांव के सेक्टर 17 में आई जहां पर पुलिस ने दबिश देकर काजल निवासी गोवर्धन मथुरा को गुड़गांव से हिरासत में लेकर पुलिस थाने में लाकर गिरफ्तार किया।

पूछताछ में सामने आया कि लुटेरी दुल्हनों का पिता भगत सिंह ही लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए अपनी दोनों बेटियों की बार-बार शादी करवाता है या फिर सगाई करवाता है और उनसे रुपए लेता है और शादी के बाद अपनी बेटियों के साथ फरार हो जाता है। पुलिस ने आरोपी दुल्हन काजल को कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

ये भी पढ़ें

मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड, 4 युवतियां पकड़ी गईं, भनक लगते ही संचालक फरार
बाड़मेर
Barmer Police raid on spa centre

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: पिता ही बार-बार करवाता 2 बहनों की शादी-सगाई, परिवार समेत दूल्हे के घर काटते मौज, फिर गहने-नकदी समेट कर हो जाते फरार

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

त्योहारी सीजन के बीच राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर, मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली, यहां करें आवेदन

Sikar Installing solar plant
सीकर

‘हमारा दोस्त बीमार है… बचा लो सरकार, रिपोर्ट भी नहीं बता रहे डॉक्टर’

सीकर

खेत में गाय घुसने पर उसे पिकअप से बांध 4 किमी घसीटा, गाय लहूलुहान हुई, आरोपी हिरासत में

सीकर

Rajasthan: दिवाली से पहले इस जिले को बड़ा तोहफा, रिंग रोड के लिए मिला 250 करोड़ का बजट

Sikar Ring Road
सीकर

आइवीएफ सेंटर से 1.5 करोड़ की मशीनरी गायब, संरक्षित भ्रूण से छेड़छाड़

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.