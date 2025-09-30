Sikar News: 4 साल की बच्ची से नाबालिग ने किया बलात्कार, बेटी का इलाज करवाने आए माता-पिता थे अनजान

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Rape Case: सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक चार साल की अबोध बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची की हालत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित मासूम बच्ची के पिता ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ पोक्सो की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया है।
इधर मामले को पुलिस के अधिकारियों की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। मामले की जानकारी लेने के लिए जिम्मेदारों को फोन किए गए तो वे टालमटोल करते नजर आए।
घटना को लेकर पुलिस से मिली को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक चार साल की अबोध बच्ची के साथ एक नाबालिग ने बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया है।
मासूम बच्ची अस्पताल में भर्ती है। वारदात की सूचना पर पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। सोमवार सुबह संबंधित डीएसपी और थानाधिकारी घटना स्थल पहुंचे। एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। इधर मासूम से जघन्य घटना के लोगों रोष है।
पुलिस ने बताया कि रविवार शाम को मासूम के परिवार के लोग बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। मासूम की मां ने बच्ची से बड़े प्यार से उससे पूछा तो उसने नाबालिग का नाम लिया और कुछ बात बताई।
हॉस्पिटल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बच्ची का इलाज शुरू किया और तुरंत पिता और परिवार के अन्य लोगों को बताया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है इस मामले को लेकर आप थाना में जाओ। इस पर मासूम के पिता ने थाना पहुंचकर सारा घटनाक्रम बताया और मामला दर्ज करवाया।
हैवानियत भरे इस घटनाक्रम के बाद भी पुलिस अधिकारी अपनी आबरू बचाते रहे और संबंधित सीओ और थानाधिकारी सहित पुलिस अधिकारी दो दिन तक पर्दा डालते रहे।
राजस्थान पत्रिका संवाददाता ने इस मामले को लेकर संबंधित पुलिस उप अधीक्षक से बात की तो उन्होंने इस संगीन घटना के बारे में ही नहीं बताया और संबंधित थानाधिकारी ने तो फोन तक नहीं उठाए। हालांकि बाद में पुलिस ने मौका मुआयना कर औपचारिकता निभाई।
