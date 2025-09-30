Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar News: 4 साल की बच्ची से नाबालिग ने किया बलात्कार, बेटी का इलाज करवाने आए माता-पिता थे अनजान

4 Year Girl Raped By Minor: चार साल की अबोध बच्ची के साथ एक नाबालिग ने बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया है।

2 min read

सीकर

image

Akshita Deora

Sep 30, 2025

Rape

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Rape Case: सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक चार साल की अबोध बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची की हालत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित मासूम बच्ची के पिता ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ पोक्सो की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया है।

इधर मामले को पुलिस के अधिकारियों की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। मामले की जानकारी लेने के लिए जिम्मेदारों को फोन किए गए तो वे टालमटोल करते नजर आए।

घटना को लेकर पुलिस से मिली को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक चार साल की अबोध बच्ची के साथ एक नाबालिग ने बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया है।

मासूम बच्ची अस्पताल में भर्ती है। वारदात की सूचना पर पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। सोमवार सुबह संबंधित डीएसपी और थानाधिकारी घटना स्थल पहुंचे। एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। इधर मासूम से जघन्य घटना के लोगों रोष है।

चिकित्सकों ने पिता को थाना भेजा

पुलिस ने बताया कि रविवार शाम को मासूम के परिवार के लोग बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। मासूम की मां ने बच्ची से बड़े प्यार से उससे पूछा तो उसने नाबालिग का नाम लिया और कुछ बात बताई।

हॉस्पिटल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बच्ची का इलाज शुरू किया और तुरंत पिता और परिवार के अन्य लोगों को बताया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है इस मामले को लेकर आप थाना में जाओ। इस पर मासूम के पिता ने थाना पहुंचकर सारा घटनाक्रम बताया और मामला दर्ज करवाया।

अपनी खाल बचाती रही पुलिस

हैवानियत भरे इस घटनाक्रम के बाद भी पुलिस अधिकारी अपनी आबरू बचाते रहे और संबंधित सीओ और थानाधिकारी सहित पुलिस अधिकारी दो दिन तक पर्दा डालते रहे।

राजस्थान पत्रिका संवाददाता ने इस मामले को लेकर संबंधित पुलिस उप अधीक्षक से बात की तो उन्होंने इस संगीन घटना के बारे में ही नहीं बताया और संबंधित थानाधिकारी ने तो फोन तक नहीं उठाए। हालांकि बाद में पुलिस ने मौका मुआयना कर औपचारिकता निभाई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में खांसी की दवा पीने के बाद 5 साल के बच्चे की मौत, सरकार ने कफ सिरप पर लगाई रोक
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 09:08 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar News: 4 साल की बच्ची से नाबालिग ने किया बलात्कार, बेटी का इलाज करवाने आए माता-पिता थे अनजान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एलएलबी का परिणाम 10 अक्टूबर तक नहीं आया तो बहुत से अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे आरजेएस मुख्य परीक्षा

Rajasthan High Court issues Strict instructions state government should set up advocate chambers in all court premises within stipulated time
सीकर

मोबाइल की दुकान में लगी आग, चार लाख के मोबाइल जलकर राख

सीकर

एक महीने में दो कंटेनर व एक ट्रक जब्त कर 1.50 करोड़ रुपए की अवैध शराब की बरामद

सीकर

हॉस्टल में रहे दोस्तों ने बैंक खाता खुलवा साइबर ठगी के 82 हजार मंगवाए

Cyber __Fraud
सीकर

Rajasthan: बाजरे के कट्टों की आड़ में तस्करी, कंटेनर में पकड़ी लाखों की अवैध शराब; मामला दर्ज

Sikar News
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.