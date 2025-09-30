Sikar News: 4 साल की बच्ची से नाबालिग ने किया बलात्कार, बेटी का इलाज करवाने आए माता-पिता थे अनजान

Rajasthan Rape Case: सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक चार साल की अबोध बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची की हालत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित मासूम बच्ची के पिता ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ पोक्सो की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया है।