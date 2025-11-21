Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

सीकर रोडवेज : बस डिपो में लावारिस गाड़ी के अंदर बम की सूचना, जांच में निकली मॉक ड्रिल

दिल्ली ब्लास्ट के बाद सीकर जिले में शुक्रवार को संबंधित विभागों की सतर्कता जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सबसे पहले डिपो में लावारिस गाड़ी के अंदर बम होने की सूचना दी गई, जिसके बाद अफरातफरी मच गई। जांच के बाद मॉक ड्रिल होने की पुष्टि की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Kamal Mishra

Nov 21, 2025

Sikar bus
Play video

मॉक ड्रिल के दौरान लोगों में हड़कंप (फोटो-पत्रिका)

सीकर। शहर के रोडवेज बस डिपो में शुक्रवार की दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक लावारिस गाड़ी में बम होने की सूचना फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, फायर ब्रिगेड व सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची।

रोडवेज बस डिपो क्षेत्र में कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का माहौल रहा। जांच के दौरान लावारिस गाड़ी में रखा बैग खाली मिला। बैग में केवल एक मोबाइल फोन और कुछ खाने-पीने का सामान मिला। इसके बाद राहत की सांस लेते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों की सतर्कता जांचने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल थी।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद परखी जा रही सुरक्षा

दिल्ली ब्लास्ट के बाद राज्य सरकार के आदेश पर जिला स्तर पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मौके पर जिला कलक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत सहित पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे।

संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत दें सूचना

कलक्टर और एसपी ने कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद आमजन को जागरूक करना बेहद जरूरी है। ऐसे अभ्यास लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकारियों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लावारिस या संदिग्ध वस्तुओं को हाथ न लगाएं और तुरंत पुलिस या प्रशासन को इसकी सूचना दें।

ये भी पढ़ें

रींगस में NH-52 पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से दो हिस्सों में बंटा ट्रैक्टर, उड़े परखच्चे
सीकर
tractor-truck accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 08:34 pm

Published on:

21 Nov 2025 08:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर रोडवेज : बस डिपो में लावारिस गाड़ी के अंदर बम की सूचना, जांच में निकली मॉक ड्रिल

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रींगस में NH-52 पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से दो हिस्सों में बंटा ट्रैक्टर, उड़े परखच्चे

tractor-truck accident
सीकर

Sikar: घर में 58 वर्षीय महिला को अकेली देखकर चोर उतारने लगा कपड़े, चिल्लाने पर सोने के जेवर और नकदी लेकर हुआ फरार

सीकर

Sikar: 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम तो मच गया बवाल, JCB के आगे खड़ी हो गईं महिलाएं, बुलाना पड़ा पुलिस जाब्ता

सीकर

मीठे त्योहार का कड़वा सच: 21 दिन बाद मिली रिपोर्ट, अब सेहत पर जोखिम

सीकर

Sikar News: नि:शुल्क दवा योजना में सप्लाई हृदय-बीपी समेत 6 दवाएं डिसॉल्यूशन टेस्ट में फेल, जांच में खुलासा

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.