सीकर रोडवेज : बस डिपो में लावारिस गाड़ी के अंदर बम की सूचना, जांच में निकली मॉक ड्रिल

रोडवेज बस डिपो क्षेत्र में कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का माहौल रहा। जांच के दौरान लावारिस गाड़ी में रखा बैग खाली मिला। बैग में केवल एक मोबाइल फोन और कुछ खाने-पीने का सामान मिला। इसके बाद राहत की सांस लेते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों की सतर्कता जांचने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल थी।