सीकर रोडवेज : बस डिपो में लावारिस गाड़ी के अंदर बम की सूचना, जांच में निकली मॉक ड्रिल

मॉक ड्रिल के दौरान लोगों में हड़कंप (फोटो-पत्रिका)
सीकर। शहर के रोडवेज बस डिपो में शुक्रवार की दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक लावारिस गाड़ी में बम होने की सूचना फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, फायर ब्रिगेड व सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची।
रोडवेज बस डिपो क्षेत्र में कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का माहौल रहा। जांच के दौरान लावारिस गाड़ी में रखा बैग खाली मिला। बैग में केवल एक मोबाइल फोन और कुछ खाने-पीने का सामान मिला। इसके बाद राहत की सांस लेते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों की सतर्कता जांचने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल थी।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद राज्य सरकार के आदेश पर जिला स्तर पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मौके पर जिला कलक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत सहित पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे।
कलक्टर और एसपी ने कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद आमजन को जागरूक करना बेहद जरूरी है। ऐसे अभ्यास लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकारियों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लावारिस या संदिग्ध वस्तुओं को हाथ न लगाएं और तुरंत पुलिस या प्रशासन को इसकी सूचना दें।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग