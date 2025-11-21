रींगस में NH-52 पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से दो हिस्सों में बंटा ट्रैक्टर, उड़े परखच्चे

हादसे के बाद ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक पंजाब निवासी, नाजिर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल चालक को तुरंत कस्बे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही रींगस पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर के मलबे को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। हादसे से एनएच-52 पर कुछ समय तक जाम की स्थिति भी बनी रही।