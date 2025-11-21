Patrika LogoSwitch to English

सीकर

रींगस में NH-52 पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से दो हिस्सों में बंटा ट्रैक्टर, उड़े परखच्चे

रींगस में नेशनल हाईवे-52 पर भीषण हादसा हो गया। ट्रक की जोरदार टक्कर से भूसा ले जा रहा ट्रैक्टर दो हिस्सों में टूट गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक चालक फरार हो गया।

सीकर

image

Kamal Mishra

Nov 21, 2025

tractor-truck accident

हादसे के बाद दो हिस्सों में टूटा ट्रैक्टर (फोटो-पत्रिका)

रींगस। कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर देवनगर कॉलोनी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। सीकर से रींगस की तरफ आ रहा मूंगफली से भरा तेज रफ्तार ट्रक चारा ले जा रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करते हुए पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराकर दो हिस्सों में टूट गया और उसके परखच्चे हाईवे पर दूर-दूर तक बिखर गए।

हादसे के बाद ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक पंजाब निवासी, नाजिर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल चालक को तुरंत कस्बे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही रींगस पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर के मलबे को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। हादसे से एनएच-52 पर कुछ समय तक जाम की स्थिति भी बनी रही।

बाइक सवार भी घायल

इसके अलावा, एनएच-52 पर काजला की ढाणी से रींगस लौट रहे एक युवक को गुरुवार को अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बजरंग गवारिया पुत्र महावीर गवारिया, निवासी वार्ड 2 रींगस, गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सड़क किनारे दूर जा गिरी और बजरंग सड़क पर ही लहूलुहान हो गया।

घायल जयपुर रेफर

सूचना पर पहुंचे आसपास के लोगों ने निजी वाहन से उसे उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने तुरंत जयपुर रेफर कर दिया। बजरंग गवारिया पेंटर का काम करता है और गुरुवार को काजला की ढाणी में काम देखकर वापस रींगस लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ।

