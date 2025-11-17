Rajasthan : चूरू NH-52 पर दोहरी त्रासदी, पहले कार पलटने से 2 की हुई मौत, फिर एम्बुलेंस के संग हुआ बड़ा हादसा

Rajasthan : चूरू में दर्दनाक सड़क हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गांव लसेड़ी के पास संतुलन बिगड़ने से पलटी कार में दो युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि चूरू के सादुलपुर कस्बे के पास गांव लसेड़ी में तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क पर कई बार पलटने के बाद वह नीचे जा गिरी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।