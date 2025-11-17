Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan : चूरू NH-52 पर दोहरी त्रासदी, पहले कार पलटने से 2 की हुई मौत, फिर एम्बुलेंस के संग हुआ बड़ा हादसा

Rajasthan : चूरू में अजीबोगरीब सड़क हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गांव लसेड़ी के पास संतुलन बिगड़ने से पलटी कार में दो युवकों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। जब मृतक और घायल को एम्बुलेंस अस्पताल लेकर जा रही थी तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। जानें फिर क्या हुआ।

चूरू

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 17, 2025

Churu NH-52 Double Sadulpur tragedy Horrific road accident 2 dead due to car overturn then a major accident with an ambulance

सड़क हादसे में कार के उड़े परखच्चे। फोटो पत्रिका

Rajasthan : चूरू में दर्दनाक सड़क हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गांव लसेड़ी के पास संतुलन बिगड़ने से पलटी कार में दो युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि चूरू के सादुलपुर कस्बे के पास गांव लसेड़ी में तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क पर कई बार पलटने के बाद वह नीचे जा गिरी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

इस दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई।

बताया जा रहा है कि बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त कार के ढांचे को क्रेन की मदद से काटकर तीनों को बाहर निकाला गया। जिसमें 2 मृतक और एक गंभीर रुप से घायल शामिल था। पुलिस की सूचना पर आई एम्बुलेंस में मृतक और घायल को अस्पताल रवाना किया गया।

एम्बुलेंस को भी तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर

एक आश्चर्यजनक बात यह रही कि मृतक और घायल को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को भी एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एम्बुलेंस में सवार कर्मचारी भी घायल हो गए।

पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है, जबकि गंभीर घायल युवक को उच्चस्तरीय उपचार के लिए रेफर किया गया। पुलिस सड़क दुर्घटना की जांच में जुटी है।

17 Nov 2025 12:33 pm

17 Nov 2025 12:32 pm

