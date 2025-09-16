आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना: विभाग का अलर्ट, नहीं आएं दलालों के झांसे में, जानें आवेदन का आसान तरीका, मिलता है 10 लाख रुपए का मुआवजा

सीकर। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में अब क्लेम के लिए पीड़ितों को दलालों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सरकार ने अब एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालयों में अब सहायता केन्द्र के रुप में जोड़ा है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की कार्यवाहक संयुक्त निदेशक योगबाला सुण्डा ने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कई लोगों को योजना की पर्याप्त जानकारी नहीं होने की वजह से कई परिवारों की ओर से सीधे दावा प्रस्तुत करने के बजाय अन्य मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कराया जाता है।