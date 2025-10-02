VIDEO: सीकर में नंदी की हत्या का मामला: आरोपियों को ‘गाउन’ पहनाकर निकाला जुलूस, आधा गंजा कर गांव में घुमाया

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: बीते बुधवार को सीकर जिले के नेछवा उपखंड में एक बोलेरो गाड़ी द्वारा नंदी (सांड) को टक्कर मारकर हत्या करने के मामले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के सिर मुंडवाकर और उन्हें गाउन पहनाकर गांव में जुलूस निकाला गया।
इस जुलूस में भारी पुलिस बल के साथ-साथ स्थानीय गौसेवक और शिव मठ धाम आश्रम के संत महावीर महाराज भी शामिल थे। गौसेवकों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग को लेकर नारेबाजी भी की।
बता दें, घटना बीते बुधवार की है। सीकर के नेछवा इलाके में एक बोलेरो गाड़ी ने नंदी को टक्कर मार दी। इसके बाद नंदी की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, इस घटना में शामिल कार चालक प्रेमचंद बावरी, शिवराज और दो अन्य लोग थे। ये सभी टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद नेछवा थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।
पुलिस ने मामले में एक आरोपी शिवराज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रेमचंद बावरी और अन्य दो आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही गौसेवक नवल बाईसा मौके पर पहुंचीं और लोगों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते खबर पूरे इलाके में फैल गई, जिससे स्थानीय लोगों और गौसेवकों में रोष फैल गया। आक्रोशित गौसेवकों ने नेछवा थाने का घेराव कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की।
शिव मठ धाम आश्रम के संत महावीर जाति जी महाराज ने इस मामले में नेछवा थानाधिकारी कृतिका सोनी को शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। लक्ष्मणगढ़ के सीआई दिलीप कुमार मीणा ने भी नेछवा थाना पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों को शांत रहने की अपील की। पुलिस ने स्थानीय लोगों के दबाव और संत महावीर जाति के नेतृत्व में कार्रवाई को और तेज कर दिया।
गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों का सिर मुंडवाकर और उन्हें सलवार-सूट पहनाकर गांव में जुलूस निकाला। इस जुलूस का मकसद लोगों के बीच यह संदेश देना था कि पशु हिंसा के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलूस के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। गौसेवकों ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए नंदी की हत्या को गंभीर अपराध बताते हुए कठोर सजा की मांग दोहराई।
