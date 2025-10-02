VIDEO: सीकर में नंदी की हत्या का मामला: आरोपियों को ‘गाउन’ पहनाकर निकाला जुलूस, आधा गंजा कर गांव में घुमाया

गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों का सिर मुंडवाकर और उन्हें सलवार-सूट पहनाकर गांव में जुलूस निकाला। इस जुलूस का मकसद लोगों के बीच यह संदेश देना था कि पशु हिंसा के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलूस के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। गौसेवकों ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए नंदी की हत्या को गंभीर अपराध बताते हुए कठोर सजा की मांग दोहराई।