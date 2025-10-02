सीकर में कार से दौड़ा-दौड़ाकर नंदी की हत्या, बड़ी संख्या में थाने पर पहुंचे गोभक्त, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा

गाड़ी से नंदी को दौड़ाते आरोपी (फोटो-सोशल मीडिया)
सीकर। नेछवा कस्बे के बावरी मोहल्ले में गाड़ी में सवार युवकों ने बुधवार को एक नंदी की कुचलकर हत्या कर दी। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद देर शाम तक पुलिस थाने के सामने बड़ी संख्या में गोभक्त जमा हो गए। घटना के विरोध में थाने के सामने नारेबाजी की। शिवमठ गाड़ोदा के संत महावीर जति महाराज ने पुलिस थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।
उग्र प्रदर्शन के बाद नेछवा थानाधिकारी कृतिका सोनी व डीएसपी दिलीप कुमार दबाव में आ गए। पुलिस ने राजस्थान गोवंश, पशु वध प्रतिषेध कानून के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। देर रात को पुलिस ने गाड़ी में सवार एक युवक को पकड़ लिया तथा गाड़ी बरामद कर ली।
मामला बढ़ता देख पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना में शामिल सभी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद रात 9 बजे भीड़ हटी। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु-संत, गोभक्त, बजरंग दल व गौरक्षा संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे।
कस्बे में बुधवार को बावरी मोहल्ले में एक लड़की की शादी थी। भात भरने के बाद सभी खाना खाने लग गए। इस दौरान एक नंदी पांडाल में घुस गया। नंदी ने कुछ लोगों को चोट भी पहुंचाई। दुल्हन का मामा धां निवासी प्रेमचंद बावरी व कई लोग सामने खड़ी गाड़ी में बैठ गए व नंदी को गाड़ी से दूर भगाने लगे। इस दौरान गाड़ी चालक ने आपा खो दिया और नंदी को कुचल दिया। इस मामले में प्रेमचंद बावरी, शिवराज समेत कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
बताया जा रहा है कि पिछले दो दिन से नंदी बेकाबू था। उसके मुंह से पानी आ रहा था तथा लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहा था। एक दर्जन से ज्यादा लोगों को वह चोटिल कर चुका था। गोरक्षा दल ने पशुपालन विभाग को सूचित भी किया लेकिन बेकाबू नंदी को काबू करने विभाग से कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। यदि समय रहते नंदी का उपचार होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती।
इसके अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी वीडियो शेयर करके सरकार को निशाने पर लिया है। साथ ही उन्होंने अपराधियों को कड़ी सजा देनी की मांग की है।
