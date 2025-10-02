सीकर में कार से दौड़ा-दौड़ाकर नंदी की हत्या, बड़ी संख्या में थाने पर पहुंचे गोभक्त, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा

कस्बे में बुधवार को बावरी मोहल्ले में एक लड़की की शादी थी। भात भरने के बाद सभी खाना खाने लग गए। इस दौरान एक नंदी पांडाल में घुस गया। नंदी ने कुछ लोगों को चोट भी पहुंचाई। दुल्हन का मामा धां निवासी प्रेमचंद बावरी व कई लोग सामने खड़ी गाड़ी में बैठ गए व नंदी को गाड़ी से दूर भगाने लगे। इस दौरान गाड़ी चालक ने आपा खो दिया और नंदी को कुचल दिया। इस मामले में प्रेमचंद बावरी, शिवराज समेत कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है।