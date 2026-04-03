सीकर: कृषि मंडी सचिव 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मचा हड़कंप, मांगे थे 80 हजार

कृषि उपज मंडी में अनाज की नियमित खरीद नहीं होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। किसानों का आरोप है कि मंडी में उनकी उपज की खरीद नहीं की जाती, जिससे उन्हें मजबूरी में खुले बाजार में दुकानदारों के माध्यम से अनाज बेचना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था के चलते मंडी टैक्स की चोरी की आशंका भी जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि यदि मंडी में सीधे खरीद नहीं होगी तो राजस्व को नुकसान होना तय है। इधर, एसीबी की कार्रवाई के बाद पूरे मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई और मंडी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।