दिवाली से पहले अजमेर-सीकर के बीच नई रोडवेज बस सेवा शुरू, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

सुरेरा में अजमेर-सीकर नई रोडवेज बस के चालक व परिचालक स्वागत करते ग्रामीण (फोटो-पत्रिका)
सीकर। दिवाली से पहले राजस्थान रोडवेज ने अजमेर से सीकर के बीच नई बस सेवा की शुरुआत की है। इस नई बस के शुरू होने से यात्रियों, श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर है। कोरोना काल के दौरान बंद हुई यह बस अब दोबारा सड़क पर लौट आई है, जिससे लोगों को सीधी यात्रा की सुविधा मिलेगी।
रविवार सुबह अजमेर डिपो की बस सुबह 6:10 बजे रवाना हुई और तय समयानुसार रूपनगढ़, परबतसर, नावां, मारोठ होते हुए 9:40 बजे सुरेरा पहुंची। बस के आगमन पर कस्बे के लोगों ने चालक भागचंद और परिचालक बनवारीलाल शर्मा का माला पहनाकर व मुंह मीठा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।
मुख्य प्रबंधक रवि कुमार शर्मा और समयपालक अमित मित्तल ने बताया कि बस सुबह 6:10 बजे अजमेर से चलकर रूपनगढ़, परबतसर, नावां (9:00 बजे), मारोठ, सुरेरा (9:40 बजे), दांतारामगढ़ (10:00 बजे), घाटवा, खूड़ (11:00 बजे) होते हुए 11:45 बजे सीकर पहुंचेगी। वापसी में बस दोपहर 1:10 बजे सीकर से रवाना होगी और खूड़ (2:00 बजे), दांतारामगढ़ (2:40 बजे), सुरेरा (3:00 बजे), नावां (3:40 बजे) होते हुए शाम 7:00 बजे अजमेर लौटेगी।
परिचालक बनवारीलाल शर्मा ने बताया कि इस बस के शुरू होने से अजमेर से सीकर के बीच सीधी यात्रा संभव हो गई है। इससे श्रद्धालुओं, महिला यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को राहत मिलेगी। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग पर बस सेवा शुरू होने का इंतजार था, जो अब पूरी हो गई है।
