दिवाली से पहले अजमेर-सीकर के बीच नई रोडवेज बस सेवा शुरू, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

मुख्य प्रबंधक रवि कुमार शर्मा और समयपालक अमित मित्तल ने बताया कि बस सुबह 6:10 बजे अजमेर से चलकर रूपनगढ़, परबतसर, नावां (9:00 बजे), मारोठ, सुरेरा (9:40 बजे), दांतारामगढ़ (10:00 बजे), घाटवा, खूड़ (11:00 बजे) होते हुए 11:45 बजे सीकर पहुंचेगी। वापसी में बस दोपहर 1:10 बजे सीकर से रवाना होगी और खूड़ (2:00 बजे), दांतारामगढ़ (2:40 बजे), सुरेरा (3:00 बजे), नावां (3:40 बजे) होते हुए शाम 7:00 बजे अजमेर लौटेगी।