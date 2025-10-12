Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Cotton Rate: अचानक 4-5 रुपए गिरे कपास के भाव, किसानों को लगा बड़ा झटका… बारिश ने बिगाड़ा खेल

Cotton Rate: तीन दिन पहले तक कपास की दर 83-84 रुपए प्रति किलो थी, जो अब घटकर करीब 79 रुपए प्रति किलो रह गई है।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Oct 12, 2025

Cotton prices

फैक्ट्री में कपास की तौल कराते किसान (फोटो-पत्रिका)

देणोक। क्षेत्र में हाल ही में हुई बारिश जहां मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोठ और बाजरा जैसी खरीफ फसलों के लिए वरदान साबित हुई, वहीं कपास किसानों के लिए नुकसानदेह रही। बारिश के बाद कपास में नमी बढ़ने से बाजार में इसके भाव अचानक गिर गए, जिससे किसानों में निराशा छा गई है।

तीन दिन पहले तक कपास की दर 83-84 रुपए प्रति किलो थी, जो अब घटकर करीब 79 रुपए प्रति किलो रह गई है। कपास की लेबोरेटरी क्वालिटी पहले 40 सैंपल अंक तक पहुंच रही थी, लेकिन नमी बढ़ने से सैंपल अंक घट गए, जिसके चलते व्यापारियों ने भाव कम कर दिए।

4-5 रुपए गिरा कपास का भाव

मोरिया-देणोक सरहद स्थित कपास फैक्ट्री में अपनी उपज बेचने पहुंचे किसानों ने बताया कि पिछले दिनों अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में उन्होंने हरियाणा और पंजाब से मजदूर बुलाकर कपास निकलवाई थी, लेकिन बारिश के बाद कीमतों में गिरावट आने से अब मजदूरी का खर्च निकालना भी कठिन हो गया है। कपास का रेट 4-5 रुपए गिर गया है।

फैक्ट्री संचालकों को भी लगा झटका

कपास फैक्ट्री के संचालक पूराराम चौधरी ने बताया कि बारिश से फसल में नमी बढ़ने के कारण व्यापारियों ने बाजार दरें घटा दीं। हमने किसानों से माल उच्च दर पर खरीदा था, अब दरें कम होने से हमें भी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

'कपास के अच्छे भाव निकलने पर हमने हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्यों से श्रमिकों के दल को बुलवाया और उनसे आनन-फानन में कपास को निकलवाया जिससे अच्छे भाव मिल सके। लेकिन कपास का अचानक रेट कम होने से अब मजदूरी निकलना कठिन हो गया है।' -पपुराम माली, किसान

ये भी पढ़ें

Road Accident: खाटूश्यामजी से लौट रहे जयपुर के श्रद्धालु की मौत, बाइक के उड़े परखच्चे, दो साथियों की हालत गंभीर
सीकर
sikar accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Cotton Rate: अचानक 4-5 रुपए गिरे कपास के भाव, किसानों को लगा बड़ा झटका… बारिश ने बिगाड़ा खेल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस की बैठक में हाथापाई, भिड़े जिलाध्यक्ष पद के दावेदार, एक लाइन प्रस्ताव खारिज

Jodhpur Congress meeting
जोधपुर

Jodhpur: मोबाइल पर बात करते-करते ओवरब्रिज से कूदी युवती, सुसाइड नोट में बताई वजह

Overbridge
जोधपुर

रोती मां, बुजुर्ग दादा और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ लिव इन में गई थी युवती, अब प्रेमी ने रखने से किया इंकार

जोधपुर

Railway: जोधपुर-साबरमती ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतरे, शंटिंग के दौरान हुआ हादसा, बाल-बाल बचे लोग

Jodhpur-Sabarmati train derailed
जोधपुर

Train News: मरुधर एक्सप्रेस लगातार 35 दिन तक इतने घंटे चलेगी लेट, रेलवे ने दी यात्रियों को सलाह

Marudhar Express
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.