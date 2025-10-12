Cotton Rate: अचानक 4-5 रुपए गिरे कपास के भाव, किसानों को लगा बड़ा झटका… बारिश ने बिगाड़ा खेल

मोरिया-देणोक सरहद स्थित कपास फैक्ट्री में अपनी उपज बेचने पहुंचे किसानों ने बताया कि पिछले दिनों अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में उन्होंने हरियाणा और पंजाब से मजदूर बुलाकर कपास निकलवाई थी, लेकिन बारिश के बाद कीमतों में गिरावट आने से अब मजदूरी का खर्च निकालना भी कठिन हो गया है। कपास का रेट 4-5 रुपए गिर गया है।