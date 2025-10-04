Sikar: इत्तेफाक या धर्मातंरण? चौंका देंगे ये 4 मामले, हिंदू नाम वाले माता-पिता के बच्चों के नाम मुस्लिम, मकान में मंदिर और मस्जिद साथ-साथ

Rajasthan Patrika's Investigation Report: केस में नाम देखकर आप भी चौंक गए होंगे। हिंदू माता-पिता के मुस्लिम नाम वाले ये बच्चे शहर की हाउसिंग बोर्ड स्थित कच्ची बस्ती के परिवारों के हैं। यहां कई ऐसे मामले हैं, जिन्हें बस्ती में धर्म परिवर्तन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बहाने जब पत्रिका टीम ने मामले की पड़ताल की तो चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। पेश है एक रिपोर्ट।