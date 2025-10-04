Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ में राजस्थान के शूटर्स आकाश राजपूत को लगी गोली, गोल्डी बराड़ गैंग के 2 बदमाश दबोचे गए

आकाश रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा हुआ था और विदेश भागने की योजना बना रहा था। दूसरी ओर, महिपाल भी करनाल गोलीबारी मामले में जमानत पर बाहर था और इसके बाद वह इस गैंग से जुड़ा था।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Oct 04, 2025

Akash Rajput arrested

प्रतीकात्मक तस्वीर- पत्रिका

श्रीगंगानगर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कापसहेड़ा इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान रोहित गोदारा गैंग के दो कुख्यात शूटर्स आकाश राजपूत और महिपाल को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ के दौरान आकाश राजपूत के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स कापसहेड़ा इलाके में छिपे हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस ने इलाके में छापेमारी की योजना बनाई। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की, दोनों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आकाश राजपूत के पैर में गोली लगी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में जांच तेज कर दी है।

फिरौती मांगने के केस में वांटेड

आकाश राजपूत श्रीगंगानगर का रहने वाला है, जबकि महिपाल भरतपुर का निवासी है। आकाश राजपूत का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। वह जुलाई 2022 में हरियाणा के असंध (करनाल) में हुई फिरौती वाली गोलीबारी में शामिल था। इसके अलावा, वह गुजरात में एक अपहरण और 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में भी वांछित था। पुलिस ने अपराधी आकाश पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।

आकाश रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़ा हुआ था और विदेश भागने की योजना बना रहा था। दूसरी ओर, महिपाल भी करनाल गोलीबारी मामले में जमानत पर बाहर था और इसके बाद वह इस गैंग से जुड़ गया। दोनों अपराधी संगठित अपराधों में सक्रिय थे और गैंग के लिए कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके थे।

चहल चौक पर फायरिंग घटना में नाम आया

आकाश राजपूत करीब छह साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा। श्रीगंगानगर के चहल चौक के पास पुलिस अधिकारी के परिवार के युवा हिमालय कस्वां पर 25 अप्रैल 2019 को फायरिंग की घटना हुई थी, इस हमले में उसकी अहम भूमिका सामने आई थी, लेकिन वह भूमिगत हो गया। पुलिस ने साल 2020 में उसे गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में भी आकाश फरार है। इसकी गिरफ्तारी पर श्रीगंगानगर एसपी ने 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।

विदेश भागने की फिराक में था यह अपराधी

दिल्ली पुलिस के अनुसार आकाश विदेश भागने की फिराक में था। उसने फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लिया। यह अपराधी गैंगस्टर किरत सिंह झाला, मोहर सिंह चौक निवासी जगला और अभिषेक गौड़ के जरिए रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण से जुड़ गया। जुलाई 2025 में गुजरात में किडनैप की एक घटना में आकाश की अहम भूमिका सामने आई थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव, पति ने 6 दिन छिपाए रखा राज, ऐसे सामने आया सच
डूंगरपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 06:25 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ में राजस्थान के शूटर्स आकाश राजपूत को लगी गोली, गोल्डी बराड़ गैंग के 2 बदमाश दबोचे गए

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ की चेतावनी, राजस्थान की धरती से बोले- ‘इस बार इतिहास और भूगोल बदल देंगे’

Army Chief General Upendra Dwivedi
श्री गंगानगर

Rajasthan News: बंदी 4 दिन पहले जेल से भागकर अपने घर पहुंचा, एक गलती से फिर पहुंचा हवालात

श्री गंगानगर

चार माह पहले 13 लाख रुपए की चोरी कर घूमने निकल गए दो दोस्त, अब पुलिस ने दबोचा

श्री गंगानगर

शस्त्र पूजन कार्यक्रम में गूंजे भारत माता के जयघोष

श्री गंगानगर

एक सुर..एक लय…एक ताल…. जयघोष से गूंजा इलाका

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.