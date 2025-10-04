दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ में राजस्थान के शूटर्स आकाश राजपूत को लगी गोली, गोल्डी बराड़ गैंग के 2 बदमाश दबोचे गए

प्रतीकात्मक तस्वीर- पत्रिका
श्रीगंगानगर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कापसहेड़ा इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान रोहित गोदारा गैंग के दो कुख्यात शूटर्स आकाश राजपूत और महिपाल को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ के दौरान आकाश राजपूत के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स कापसहेड़ा इलाके में छिपे हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस ने इलाके में छापेमारी की योजना बनाई। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की, दोनों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आकाश राजपूत के पैर में गोली लगी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में जांच तेज कर दी है।
आकाश राजपूत श्रीगंगानगर का रहने वाला है, जबकि महिपाल भरतपुर का निवासी है। आकाश राजपूत का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। वह जुलाई 2022 में हरियाणा के असंध (करनाल) में हुई फिरौती वाली गोलीबारी में शामिल था। इसके अलावा, वह गुजरात में एक अपहरण और 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में भी वांछित था। पुलिस ने अपराधी आकाश पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।
आकाश रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़ा हुआ था और विदेश भागने की योजना बना रहा था। दूसरी ओर, महिपाल भी करनाल गोलीबारी मामले में जमानत पर बाहर था और इसके बाद वह इस गैंग से जुड़ गया। दोनों अपराधी संगठित अपराधों में सक्रिय थे और गैंग के लिए कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके थे।
आकाश राजपूत करीब छह साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा। श्रीगंगानगर के चहल चौक के पास पुलिस अधिकारी के परिवार के युवा हिमालय कस्वां पर 25 अप्रैल 2019 को फायरिंग की घटना हुई थी, इस हमले में उसकी अहम भूमिका सामने आई थी, लेकिन वह भूमिगत हो गया। पुलिस ने साल 2020 में उसे गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में भी आकाश फरार है। इसकी गिरफ्तारी पर श्रीगंगानगर एसपी ने 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।
दिल्ली पुलिस के अनुसार आकाश विदेश भागने की फिराक में था। उसने फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लिया। यह अपराधी गैंगस्टर किरत सिंह झाला, मोहर सिंह चौक निवासी जगला और अभिषेक गौड़ के जरिए रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण से जुड़ गया। जुलाई 2025 में गुजरात में किडनैप की एक घटना में आकाश की अहम भूमिका सामने आई थी।
