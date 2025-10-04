दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ में राजस्थान के शूटर्स आकाश राजपूत को लगी गोली, गोल्डी बराड़ गैंग के 2 बदमाश दबोचे गए

स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स कापसहेड़ा इलाके में छिपे हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस ने इलाके में छापेमारी की योजना बनाई। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की, दोनों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आकाश राजपूत के पैर में गोली लगी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में जांच तेज कर दी है।