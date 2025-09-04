Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

खेती में घुला जहर: अमानक खाद-बीज और कीटनाशी से किसान भी आए मिलावट की चपेट में

सीकर. खाद्य पदार्थ ही नहीं अब खेती-किसानी भी मिलावटखोरों की चपेट में आ गई है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज और कीटनाशी दवाइयों के अमानक नमूने सामने आने से किसानों की फसल उत्पादन और सेहत दोनों पर विपरीत असर पड़ रहा है।

सीकर

Puran Singh Shekhawat

Sep 04, 2025

सीकर. खाद्य पदार्थ ही नहीं अब खेती-किसानी भी मिलावटखोरों की चपेट में आ गई है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज और कीटनाशी दवाइयों के अमानक नमूने सामने आने से किसानों की फसल उत्पादन और सेहत दोनों पर विपरीत असर पड़ रहा है। कृषि विभाग की जांच में प्रदेश के कई जिलों से लिए गए सैपलों में खामियां मिली हैं। शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनूं, नागौर और डीडवाना-कुचामन जिले में महज एक साल में 59 सैपल फेल हो गए हैं। विभाग ने इन फेल सैपलों की रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजी है। जहां संबंधित कंपनियों और डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अमानक खाद-बीज बेचने पर लाइसेंस निरस्तीकरण और जुर्माना लगाया जाएगा। जिन फर्मों के सैपल दूसरी जांच में भी फेल हुए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। गौरतलब है कि जिले में वर्ष 2025-26 के दौरान सीकर, झुंझुनुं, नागौर, डीडवाना-कुचामन जिले में उर्वरक के 19, बीज के 45 और कीटनाशी के 10 सैपल लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट पर दोषी मिले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अंचल में वर्ष 2024-25 में फेल सैपल

जिला उर्वरक बीज कीटनाशी

सीकर-19 - 9 -०1

झुंझनूं-10—०5—०2

नागौर- 11 ०3 ०1

डीडवाना-कुचामन ०2 ०4 ०2

मिलावट का सेहत पर असर

चिकित्सकों के अनुसार फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले खाद-बीज और कीटनाशी संतुलित मात्रा में ठीक रहता है लेकिन अंधाधुंध उपयोग करने के कारण मुनाफाखोरी के लिए कुछ लोग खाद-बीज और कीटनाशी में मिलावट करते हैं जिसके कारण से इनके अवशेष पेट में जाकर पाचन क्रिया को प्रभावित करते है वहीं लगातार सेवन के कारण ह्दय, लीवर, गुर्दे सहित शरीर में कई तरह की खतरनाक बीमारियों का जन्म होता है। मिलावट के कारण अनाज के साथ केमिकल का अंश शरीर में पहुंच जाता है। लंबे समय में किसान और उपभोक्ता दोनों की सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

परेशानी: खेती बनी घाटे का सौदा

अमानक खाद-बीज से उनकी फसलों पर सीधा असर पड़ता है और उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि खेती घाटे का सौदा बन गई है। कई किसान संगठनों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सत कार्रवाई की मांग की है। साथ ही किसानों ने जल्द इस पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की राह पकड़ने की चेतावनी दी है।

बढ़ी खपत: हर साल 1250 टन की बढोतरी

कृषि आदान विक्रेताओं से जुटाई जानकारी के अनुसार पिछले डेढ दशक में हर साल उर्वरकों की खपत में 1250 टन की बढ़ोतरी हुई है। 90 के दशक में एक साल में उर्वरक की खपत जिले में करीब 15 हजार टन की थी वही खपत अब बढ़कर 25 से 28 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इसी तरह डीएपी की खपत बढ़ी है। यूरिया व कीटनाशकों का इस्तेमाल इतना अधिक हो रहा है कि किसान अधिक से अधिक कमाई करने के चक्कर में शाम को फसल में दवा का इस्तेमाल करता है। सब्जी में इंजेक्शन तक लगाए जाते हैं। मृदा जांच लैब की रिपोर्ट के अनुसार खेती की जमीन का पावर ऑफ हाइड्रो (पीएच) 8 से बढ़कर 9.5 तक पहुंच गया है। अच्छी जमीन का पीएच सात से आठ के बीच होना चाहिए।

कार्रवाई शुरू कर दी है

सीकर कृषि खंड के चार जिलों में लिए गए सैपल की जांच रिपोर्ट आई है। इसमें चारों जिले में 59 सेंपल फेल मिले हैं। फेल सैपल मिले फर्म संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग मिलावट रोकने के लिए पूरी तरह गंभीर है।

शिवजीराम कटारिया, अतिरिक्त निदेशक कृषि, सीकर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 11:11 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / खेती में घुला जहर: अमानक खाद-बीज और कीटनाशी से किसान भी आए मिलावट की चपेट में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट