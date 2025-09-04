खेती में घुला जहर: अमानक खाद-बीज और कीटनाशी से किसान भी आए मिलावट की चपेट में

सीकर. खाद्य पदार्थ ही नहीं अब खेती-किसानी भी मिलावटखोरों की चपेट में आ गई है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज और कीटनाशी दवाइयों के अमानक नमूने सामने आने से किसानों की फसल उत्पादन और सेहत दोनों पर विपरीत असर पड़ रहा है। कृषि विभाग की जांच में प्रदेश के कई जिलों से लिए गए सैपलों में खामियां मिली हैं। शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनूं, नागौर और डीडवाना-कुचामन जिले में महज एक साल में 59 सैपल फेल हो गए हैं। विभाग ने इन फेल सैपलों की रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजी है। जहां संबंधित कंपनियों और डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अमानक खाद-बीज बेचने पर लाइसेंस निरस्तीकरण और जुर्माना लगाया जाएगा। जिन फर्मों के सैपल दूसरी जांच में भी फेल हुए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। गौरतलब है कि जिले में वर्ष 2025-26 के दौरान सीकर, झुंझुनुं, नागौर, डीडवाना-कुचामन जिले में उर्वरक के 19, बीज के 45 और कीटनाशी के 10 सैपल लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट पर दोषी मिले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।