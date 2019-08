मौसम अपडेट: झमाझम बारिश से शहर हुआ लबालब, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

सीकर।

heavy rain Alert in Rajasthan : मौसम विभाग ( Weather Department ) की चेतावनी के बाद शेखावाटी ( Rain in Shekhawati ) में चार दिन से तरसा रहे बदरा राहत बनकर जमकर बरसे। झमाझम बारिश से शहर की सडक़ें लबालब हो गई। इसी बीच मौसम विभाग ( IMD Rain Alert in Rajasthan ) ने प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार सीकर, झुंझुनूं, उदयपुर, अजमेर, बूंदी, टोंक, झालावाड़, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली सहित कई जिलों में बादलों की गर्जना के बीच भारी बारिश होगी।

Rain in Sikar : इससे पूर्व सीकर में गुरुवार दिनभर बादलों की आवाजाही के बाद शाम को मौसम का मिजाज बदल गया। शाम करीब साढ़े पांच बजे तेज बारिश शुरू हुई, जो एक घंटे तक जारी रही। सीकर में 11 मिमी बारिश हुई। देर रात तक जारी रिमझिम बारिश और ठंडी-ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। जिससे गर्मी से राहत मिली। वहीं शुक्रवार की शुरूआत बादलों के साथ ही हुई लेकिन, दोपहर बाद बादल हट गए और आसमान साफ होने से धूप खिली। जिससे गर्मी का जोर फिर बढ़ गया। मौसम विभाग की माने तो शाम को फिर से बारिश हो सकती है।

जगह-जगह पानी, बिजली गुल, फिर भी लोग खुश

झमाझम के बाद शहर में जगह- जगह पानी भर गया। बिजली गुल रही। लेकिन चार दिन बाद अच्छी बारिश से लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। लोगों ने बारिश में भीग कर मौसम का लुत्फ उठाया। शहर में स्टेशन रोड, बस डिपो, देवीपुरा, नवलगढ़ रोड सहित अन्य इलाकों में सडक़ों से पानी बह निकला। नालियों का पानी उफान मारने लगा। देवीपुरा कोठी, शांति नगर, औद्योगिक क्षेत्र सहित निचले इलाकों में बरसाती पानी भर गया। इससे यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। पानी घुसने से कई वाहन बंद हो गए। बारिश का दौर चलने से कई इलाकों में बाधित हुई बिजली देर रात तक बहाल नहीं हो सकी।

हरे चारे की उपलब्धता बढ़ी

पशुओं के लिए सूखे चारे के साथ निर्धारित मात्रा में हरे चारे की आवश्यकता रहती है। ऐसे में पिछले दिनों हुई बरसात के बाद खेतों व गोचर भूमि पर हरा चारा पर्याप्त मात्रा में हो गया है। इसके अलावा अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। सावन माह में अच्छी बारिश होने पर पशुओं के लिए वर्ष भर चारा पैदा हो जाता है।

फसलों पर नूर

पिछले चार दिन से बारिश की बेरूखी के कारण किसानों को बारिश का इंतजार था। किसानों ने बताया कि बारिश से खरीफ की प्यासी फसलों को फायदा होगा। बुजुर्ग किसानों ने बताया कि शाम के समय शुरू होने वाली बारिश का क्रम देर रात तक जारी रहता है। ऐसे में किसानों में खुशी का माहौल है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट रही। खेतों में पर्याप्त नमी के कारण फसलों पर नूर छा गया है। किसानों की माने तो खरीफ की फसलों के उत्पादन में बढोतरी होगी।